El tren al que debes subirte una vez en la vida atraviesa el megatúnel subterráneo más largo del mundo: a más de 2.000 metros bajo los Alpes, es la ruta ferroviaria más impresionante de Europa

No hay duda de que el Túnel de Gotardo es una majestuosa obra de ingeniería, diseñada para soportar trenes que viajen a una velocidad de 250 km/h, lo que supone una disminución más que considerable en el tiempo de viaje entre grandes capitales como Zúrich y Milán, situadas entre el norte y sur de Europa. O lo que es lo mismo, entre Suiza e Italia.