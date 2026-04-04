El tren más extremo y bonito del mundo cuesta menos de 100 euros: cruza la estepa siberiana, bordea el lago más profundo del mundo y atraviesa el desierto más grande de Asia

La magia de hacer del recorrido en tren un destino en sí mismo es una experiencia que cada vez más viajeros quieren descubrir. Uno de los más diferentes que puedes vivir es el recorrido a bordo del Transmongoliano, una de las rutas más conocidas para cruzar Asia por tierra y que no funciona como un tren turístico convencional, sino que forma parte de una red ferroviaria utilizada a diario por viajeros locales y de largo recorrido.