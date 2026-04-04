El tren más extremo y bonito del mundo cuesta menos de 100 euros: cruza la estepa siberiana, bordea el lago más profundo del mundo y atraviesa el desierto más grande de Asia
Este recorrido ferroviario conecta Rusia, Mongolia y China atravesando algunos de los paisajes más diversos de Asia.
La magia de hacer del recorrido en tren un destino en sí mismo es una experiencia que cada vez más viajeros quieren descubrir. Uno de los más diferentes que puedes vivir es el recorrido a bordo del Transmongoliano, una de las rutas más conocidas para cruzar Asia por tierra y que no funciona como un tren turístico convencional, sino que forma parte de una red ferroviaria utilizada a diario por viajeros locales y de largo recorrido.
El trayecto más habitual conecta Moscú con Pekín, pasando por Ulán Bator. A lo largo de ese recorrido, el paisaje cambia de forma constante durante varios días en los que atraviesas zonas boscosas, llanuras abiertas, grandes lagos y territorios áridos.
Más de 7.000 kilómetros de viaje
El Transmongoliano es una de las variantes del Ferrocarril Transiberiano y la línea se construyó entre 1947 y 1961. La diferencia principal es que, en lugar de continuar hacia el extremo oriental de Rusia, se desvía hacia el sur para atravesar Mongolia antes de entrar en China.
El recorrido completo supera los 7.600 kilómetros y puede durar alrededor de una semana si se realiza sin paradas largas. Sin embargo, lo más habitual es dividir el trayecto en varias etapas, parando en ciudades o puntos concretos para descansar o conocer el entorno.
A bordo, la experiencia depende en gran medida del tipo de billete, ya que existen diferentes clases que marcan la diferencia, desde compartimentos abiertos hasta cabinas privadas. Como ya se ha mencionado, es un tren de uso regular, por lo que los servicios no están orientados exclusivamente al turismo.
Del lago Baikal a la estepa mongola y el desierto del Gobi
Uno de los tramos más reconocibles es el que bordea el lago Baikal. Este lago, considerado el más profundo del mundo, marca un contraste visual en el recorrido con el paisaje más forestal de los tramos anteriores. Aquí, durante varios kilómetros, el tren avanza junto al agua y recuerda a otros itinerarios europeos.
A medida que el trayecto avanza hacia el sur, el entorno cambia de forma progresiva. La densidad de vegetación disminuye y aparece la estepa mongola, con grandes extensiones abiertas y una presencia muy limitada de núcleos urbanos. Este tramo es sin lugar a dudas uno de los más característicos del viaje.
Antes de llegar a China, el tren atraviesa el desierto del Gobi. Y aquí el entorno vuelve a cambiar completamente dando lugar a un terreno árido y condiciones climáticas más extremas.
A diferencia de otros desiertos, el Gobi no es únicamente una extensión de arena al estilo de las que puedes encontrar en otros terrotorios. Este combina zonas de piedras, llanuras secas y áreas con muy poca vegetación.
Cuánto cuesta realmente este viaje y qué conviene saber antes de subir al tren
El precio del Transmongoliano varía de forma considerable según el tramo y el tipo de billete. Es posible encontrar trayectos por menos de 100 euros, especialmente en recorridos dentro de Rusia o Mongolia y en clases básicas.
Sin embargo, el viaje completo entre Moscú y Pekín tiene un coste más elevado. No hay que olvidar que a esto hay que añadir otros gastos que pueden ser determinantes como visados, alojamiento en paradas intermedias y, lógicamente, la comida durante el trayecto.
Si buscas hacer de este itinerario un viaje low cost, la planificación influye mucho en el presupuesto final. Compra con antelación y ajusta los tramos para reducir el coste.
El Transmongoliano exige cierta preparación al no ser un trayecto corto ni inmediato, y los cambios de huso horario, la duración del viaje y las condiciones a bordo pueden influir en la experiencia. Los trenes cuentan con lo necesario para trayectos largos, pero sin lujos, por lo que en las clases más económicas, los compartimentos son compartidos y el espacio es limitado. Lo que está claro es que vivirás una experiencia de lo más completa.
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