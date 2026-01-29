El trayecto en tren más bonito del mundo cuesta menos de 15 euros: tres horas de paisajes de postal por el norte de Portugal

En Viajar os hablamos de todo tipo de viajes y destinos; de aquellos que el mayor disfrute es tumbarse al sol en la playa, también de los que la aventura es el principal motor, o de esos en los que el viaje en sí comienza mucho antes de lo que te imaginas. Hoy, os hablamos de este último grupo. Uno en el que la aventura comienza al subir al tren en Oporto; ocupas tu sitio, y sin necesidad de ningún esfuerzo, el paisaje empieza a hacer de las suyas. Podrás disfrutar de laderas, viñedos y vistas que conectan con el viajero y transmiten la pura esencia portuguesa.