Uno de los paisajes más laberínticos de Asia: montañas que fueron islas, cuevas navegables y templos junto al agua

Trang An, en el norte de Vietnam, se descubre a la altura del agua. Una barca se aproxima a una pared de caliza, encuentra una abertura y entra bajo la montaña; al otro lado espera otro valle. Los pasos entre las rocas unen paisajes que desde fuera parecen cerrados. Para quienes quieren viajar a Vietnam , esta zona de Ninh Binh propone una experiencia distinta a los arrozales en terrazas de Sapa o las calles de Hoi An.

Un paseo en barca junto a nenúfares y paredes de caliza. / istock

Dónde está Trang An y qué guarda su paisaje de caliza

El complejo paisajístico de Trang An ocupa el borde meridional del delta del río Rojo. Montañas cubiertas de vegetación rodean depresiones inundadas, campos cultivados y pequeños núcleos habitados. Su reconocimiento como patrimonio mundial reúne naturaleza y cultura. En un mismo territorio conviven cuevas, lugares de culto y la antigua capital de Hoa Lu.

Conviene distinguir el conjunto protegido de los diferentes recorridos que se hacen dentro de él. Trang An y Tam Coc ofrecen paseos en barca con paisajes propios; Bich Dong añade sus templos. La combinación de agua y vida cotidiana cambia en cada lugar, igual que en los canales de Kerala , aunque aquí las paredes de piedra dominan el horizonte.

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Qué se ve al atravesar las cuevas en barca

Desde el embarcadero, los recorridos de Trang An alternan aguas abiertas, pasadizos y paradas junto a templos. Los guías locales llevan las pequeñas embarcaciones a remo. Al aproximarse a una cueva, el campo de visión se estrecha y la superficie devuelve las formas del techo. La montaña deja de ser un fondo del paisaje y pasa a rodear al viajero.

Después vuelve la luz. El interés está en esa sucesión de espacios, que impide ver toda la ruta de una sola vez. Quien recuerda las cuevas de Waitomo conoce la sensación de descubrir un mundo desde una embarcación; en Trang An, el recorrido enlaza el interior de la roca con valles abiertos y santuarios junto al agua.

La salida de una cueva abre la vista hacia las montañas y el agua de Trang An. / Huythoai

Cómo acabó el agua abriendo caminos bajo las montañas

La lluvia ha ido disolviendo la caliza durante millones de años. Fisuras, cavidades y pasos subterráneos forman parte de ese proceso, que dejó torres y crestas separadas por depresiones. El resultado permite navegar por algunos tramos del macizo. El mismo material que levanta las paredes también guarda las puertas por las que pasa la barca.

Además, el mar inundó parte de este paisaje en distintos momentos de su historia. Las marcas de antiguas orillas ayudan a reconstruir esos cambios. ¿Cuesta imaginar estas montañas como islas? Las huellas del mar siguen en la roca, aunque la costa quede lejos.

Un pabellón de Trang An rodeado de agua y montañas de caliza. / istock

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Hoa Lu y las cuevas que guardan miles de años de historia

Las excavaciones han documentado presencia humana durante más de 30.000 años en las cuevas del conjunto. Quienes vivieron aquí adaptaron sus recursos y refugios a los cambios del entorno. Mucho después, Hoa Lu fue capital en los siglos X y XI. Las montañas ofrecieron un escenario para la vida cotidiana y también para el poder.

Los templos dedicados a los reyes Dinh y Le introducen esa etapa histórica. La escala cambia respecto al paseo en barca: ahora cuentan patios, puertas y edificios. Si en Hoi An el pasado se sigue a través de calles comerciales y casas, Hoa Lu permite acercarse a una antigua capital protegida por su relieve. Son dos lecturas complementarias de Vietnam.

Un puente conduce a una puerta monumental al pie de las montañas de Ninh Binh. / istock

Tam Coc y Bich Dong, arrozales y templos al pie de la roca

El río Ngo Dong dibuja el recorrido de Tam Coc, donde los campos de arroz acompañan a las montañas. La imagen cambia con el cultivo: parcelas verdes, espigas maduras o campos ya recogidos. El arrozal tiene su propio calendario, de modo que el paisaje dorado pertenece a una fase concreta y nunca debe darse por asegurado en cualquier fecha.

En Bich Dong, un puente de piedra y una puerta ornamentada preceden a los templos escalonados en la montaña. El estanque de lotos añade otra escena cuando florece. Para quienes buscan esa relación de vegetación, agua y lugares sagrados que también atrae en Sri Lanka , este paseo completa la visita sin repetir la experiencia de las cuevas.

El río Ngo Dong serpentea junto a los arrozales de Tam Coc. / istock

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Una barca de remos en las aguas tranquilas de Trang An. / Loes Kieboom

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