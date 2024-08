Trang An, el paraíso vietnamita que ha vuelto a cobrar vida

Trang An, conocida como la "Ha Long Bay en tierra", se sitúa a unos 150 kilómetros de la Isla de Cat Ba, de la que hablé en una entrada anterior. Este lugar no solo cautiva con su paisaje impresionante, sino que también ofrece una oportunidad única para experimentar la vida rural vietnamita. Aunque este enclave no está cerca de la costa ni de las montañas del norte, comparte una historia y una geografía similares con estas regiones, sin duda, uno de los lugares más impresionantes de Vietnam.