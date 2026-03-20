Toulouse, la ciudad con los museos más atípicos

Al suroeste francés, muy cerca del País Vasco y de los Pirineos, aparece un destino menos conocido del país vecino pero que tiene mucho que ofrecer: la Ville Rose –por aquello de sus edificios hechos con ladrillos rosados–, o Toulouse, como prefieren llamarle otros muchos. Un destino único que entraña una historia propia, marcada por su cercanía a País Vasco y Cataluña, una vida social joven y animada que se despliega entre terrazas, mercados y plazas, y una atmósfera cultural que se esconde en una red de museos tan singular que merece la pena visitarla. Y es que, el carácter industrial, aeronáutico y científico de la ciudad ha sabido aprovecharse para darse a conocer en sus atípicos museos con una propuesta que va desde máquinas colosales hasta cápsulas espaciales, pasando por antiguos instrumentos médicos y aviones que marcaron la historia de la ciudad. Estos son los museos que no hay que perderse en un viaje a Toulouse.