La "Toscana portuguesa" es un paisaje Patrimonio de la Humanidad a menos de 3 horas en coche de España: es la región vitivinícola demarcada más antigua del mundo

"Chi va piano, va sano e lontano", es una de las expresiones que más refleja el estilo de vida de la Toscana italiana, que podría traducirse como "quien va despacio, va sano y lejos". Es el destino romántico por excelencia en todo el mundo, un lugar que aparece en todas las listas de destinos que visitar antes de morir. Funciona como puerta de entrada a Florencia o Siena, con bellísimos paisajes cubiertos de viñedos y joyas artísticas medievales.

La Toscana es italiana y es tan famosa que a veces da la sensación de que ya no caben más personas, pero por suerte en el país vecino cuentan con una comarca que poco tiene que envidiarle. El valle do Douro o valle del Duero, es conocido como "Toscana portuguesa" por sus viñedos en terrazas y por ser Patrimonio de la Humanidad de la Unesco. Está a menos de tres horas en coche desde España y está considerada la región vitivinícola demarcada más antigua del mundo.

Adriana Fernández

Un viaje en tren o crucero

El "piano" italiano se convierte en el "devagarzinho" portugués en una comarca que tampoco se caracteriza precisamente por las prisas. Se puede apreciar su filosofía de vida calmada a través de trayectos en tren como el de la Linha do Douro, que comienza su trayecto en Oporto y finaliza en Pocinho. Atraviesa por supuesto la región vitícola del Alto Duero que, más allá de haber sido reconocida por la Unesco, cuenta con la posibilidad de recorrerla en cruceros.

Crucero por el valle do Douro en Portugal / Istock / Leonsbox

La región del Duero portuguesa se divide en tres secciones: Bajo Corgo, Alto Corgo y Douro Superior. Se suele decir que la más impresionante es la del Alto Corgo, con viñedos en terrazas a los pies de pueblos como Pinhão, que se considera el pueblo más bonito de la región, ubicado a los pies del río y rodeado de viñedos en bancales. Lo mejor de esta zona es que puede disfrutarse desde la comodidad de un crucero corto de entre una y dos horas.

Pinhão, el pueblo más bonito del valle do Douro / Istock / Frank van den Bergh

Puntos imprescindibles en el valle do Douro

Sea como fuere, el camino se inicia en la capital del norte de Portugal, en la estación de São Bento, junto al precioso casco antiguo. Pasa por el valle del Tua, que esconde una región entre el río del mismo nombre con lugares como Vila Real, Bragança, Alijó o Vila Flor; por un Parque Natural Regional cuyo Douro Vinhateiro fue declarado Patrimonio de la Humanidad. Forma parte de cinco municipios con cinco puertas simbólicas a modo de entrada al parque.

Pueblos a los pies de los viñedos del valle do Douro / Istock / Light-Lab

Más imprescindibles en el valle do Douro son pueblos como Peso da Régua, con el Museo do Douro como punto relevante. Tampoco puedes irte sin visitar algunas "quintas" productoras de vino y bodegas en Vila Nova de Gaia. Sin olvidar el plato nacional de la región, el cabrito asado al horno con romero o "anho assado", que suele acompañarse de arroz al horno; así como la feijoada transmontana, la bôla de lamego o la posta mirandesa.

Viñedos en terraza en el valle do Douro / Istock / Robert Chmara

El Duero es una comarca única porque se trata de la única región vinícola del mundo donde la uva se vendimia totalmente a mano. Al estar los viñedos en bancales, son completamente inaccesibles para cualquier tipo de maquinaria, así que la cosecha solo puede ser manual. Así que ahora, cada vez que pruebes un vino con Denominación de Origen Oporto, lo harás a sabiendas de que se trata de una experiencia exclusiva que solo se da en el norte de Portugal.