Tomelloso, el destino perfecto para un Carnaval cargado de cultura

Tomelloso viene cargado de propuestas para estos meses. La localidad manchega apuesta fuerte con los carnavales inminentes, con un programa que asegura la participación de todos sus ciudadanos y de todo aquel que desee visitarlos en las próximas semanas. Las fiestas arrancan el sábado 26 con el desfile nacional de carrozas y comparsas, que atravesarán el núcleo urbano y con el que los participantes podrán optar a un generoso premio.

Por si no fuera suficiente, al siguiente día tiene lugar el desfile escolar para los más pequeños, seguido del concurso de máscara espontánea que no deja a nadie indiferente. Pero eso no es todo, ya que la semana posterior contará con otro desfile dirigido a las peñas y asociaciones locales, y, contará con dos iniciativas novedosas: una gala drag queen totalmente gratuita y un concurso de disfraces bajo la premisa “diviértete reciclando y diseñando”.

Como siempre ha sido, las fiestas finalizarán con una famosa parrillada popular de sardinas, esta vez acompañada del primer concurso local del entierro de la sardina.

Los viñedos y la naturaleza, el oro de Tomelloso

Tomelloso es famoso, principalmente, por tener los viñedos más extensos del mundo. Esto lo convierte en todo un referente del mundo vitivinícola y un atractivo indiscutible para el turista. Por ello, la Ruta del Vino de la Mancha está cobrando cada vez más fuerza, de la mano de la nueva tendencia a inclinarse por un turismo más rural y ecológico.

A tan solo 35 kilómetros de Campo de Criptana y sus famosos molinos al puro estilo Don Quijote, Tomelloso acoge todo aquello que caracteriza la llanura manchega y sus costumbres. Sus numerosas variedades de uva en los vinos, de producción familiar, es el mejor reclamo para darse a conocer como centro cultural y gastronómico.

Sus pinceladas de arquitectura manchega relatan por sí mismas las historias de esta localidad, cercana y muy hogareña. Desde el Museo del Carro hasta la Iglesia de la Asunción, pasando por la Posada y el Museo Antonio López, las calles son reflejo de la cultura local. Pero, además, Tomelloso guarda varios ases bajo la manga. Sus rutas del Quijote y enoturística amplían las fronteras de esta pequeña ciudad, conectándola con las localidades adyacentes. Se hace notar que la naturaleza es el orgullo de sus ciudadanos, que también gozan del privilegio de tener cercano el Parque Natural Lagunas de Ruidera, un auténtico oasis que facilita la observación de aves.

Los secretos de esta ciudad incluyen las altas chimeneas, que antiguamente se utilizaban para eliminar los humos en la destilación de alcohol vínico, almacenados en las más de 4.000 cuevas subterráneas que vigilan la ciudad. El paisaje rural, además, está decorado con bombos, auténticas joyas de la arquitectura para uso agrícola que caracteriza las inmediaciones de Tomelloso. Todo esto hace de la localidad un destino único cargado de historia y cultura que conserva el encanto del paso de los años.