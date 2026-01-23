Tierra del fuego: viaje al fin del mundo

Madrid y Buenos Aires están separados por 12 horas y media de avión. Hay pocos sitios mejores que el interior de un vuelo transoceánico para leer con tranquilidad. En mi mochila, bajo el asiento delantero, llevaba dos libros de Coloane: Cabo de Hornos (1941) y Tierra del Fuego (1956). Coloane nació en 1910 en Quemchi, localidad del archipiélago de Chiloé, en el sur de Chile. Tanto su biografía como su obra están íntimamente relacionadas con la Patagonia chilena. Con tan solo 19 años comenzó a trabajar como aprendiz de capataz en una estancia ganadera de Tierra del Fuego. Más tarde fue escribiente en la Armada de Chile e incluso estuvo empleado en las expediciones petrolíferas de la provincia de Magallanes. Los relatos de Coloane transcurren en esta región austral de naturaleza extrema. Y sus personajes son balleneros, contrabandistas, buscadores de oro... hombres marcados por un primario instinto de supervivencia. Comienzo a leer un cuento de Coloane titulado Cabo de Hornos —como el libro en el que aparece—. “Las costas occidentales de la Tierra del Fuego se desgranan en numerosas islas, entre las cuales culebrean canales misteriosos que van a perderse allá en el fin del mundo, en la Sepultura del Diablo”. Me dirijo hacia esas tierras legendarias. Y, afortunadamente, tengo un largo viaje por delante.