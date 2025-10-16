Este es el tesoro efímero que comparten India y México a través de dos festividades que debes vivir al menos una vez en la vida

La misma flor juega un papel esencial en India durante el Diwali, el festival de las luces. La celebración tiene lugar durante cinco días cada octubre o noviembre, dependiendo del calendario lunar, y conmemora la victoria de la luz frente a la oscuridad, del bien sobre el mal. En estas señaladas fechas, que en 2025 darán inicio el 20 de octubre, las puertas y ventanas de hogares y los altares de templos se adornan con guirnaldas de marigold como alegoría de pureza, prosperidad y energía del astro rey. Esta fuerte simbología también está presente en festivales religiosos, bodas y otras celebraciones, adornando, a modo de guirnaldas, los hombros de personas y dioses hinduistas como Lakshmi o Ganesha, una forma especial de recordar la protección y la renovación de la vida.