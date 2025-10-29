Templos centenarios, naturaleza exuberante y gastronomía exótica: un viaje por dos de las culturas más vivas de Asia
Si quieres experimentar un viaje totalmente inolvidable, no te pierdas este itinerario que combina los esenciales de Vietnam y Camboya.
Embarcarse en una gran aventura es más sencillo que lo que muchas veces pensamos, porque realmente la aventura está dentro de uno mismo. Aunque es verdad que un viaje ayuda a sentirnos más aventureros, pues estar lejos del hogar hace que uno se desprenda de todo aquello que no le permite avanzar. Y, a veces, cuanto más lejos nos vayamos, mejor nos sentimos con nosotros mismos. Un viaje a Asia es, sin duda, uno de esos que hay que hacer al menos una vez en la vida. Y ya que vamos a irnos lejos de casa, exploraremos culturas y paisajes tan diferentes a los que estamos acostumbrados como los de Vietnam y Camboya.
Estos dos países, vecinos sobre el mapa, resultan tan diferentes como llamativos. Ambos cuentan con una rica historia, curiosas tradiciones, misteriosos templos y una mística que en pocos lugares del planeta puede presenciarse tan pura como allí. Cuando se dice que un destino es mágico, pocas veces se acierta tanto como cuando nos referimos a Vietnam o a Camboya, y más aún cuando lo hacemos a sendos destinos combinados. Pero para disfrutar este viaje de contrastes y misticismos al máximo, lo más recomendable es partir de la mano de expertos como los de Arenatours, especialistas en viajes de lujo hechos a medida.
El itinerario perfecto entre Vietnam y Camboya
Vietnam
Para conocer la esencia de sendos países, lo más recomendable es embarcarse en un viaje de, al menos, 15 días, comenzando por Vietnam. Desde la capital cultural de Hanoi hasta la naturaleza más sorprendente de la Bahía de Halong, la antigua capital de Hue o la ciudad romántica de Hoi An. Entre paisajes idílicos y de cuento, también podremos degustar la deliciosa gastronomía local al tiempo que descubrimos una cultura tan distinta que nos dejará de piedra. Desde Arenatours proponen un tour privado de 10 noches en régimen de alojamiento y desayuno, que incluye estancia a bordo de un crucero de lujo.
Llegaremos a Hanoi, donde nos recibirá el guía local con una cálida bienvenida y nos acompañará al hotel. El segundo día visitaremos toda la capital, incluyendo el Mausoleo de Ho Chi Minh, la Pagoda de un solo Pilar y la Pagoda Tran Quoc. Después iremos al Museo de Etnología y el templo de la Literatura. El casco antiguo lo veremos en ciclo -Rick Shaw- y podremos hacer una pequeña parada en tiendas de antigüedades antes de entrar al templo Ngoc Son, en el Lago Hoan Kiem. El día concluirá con un clásico espectáculo de marionetas sobre el agua.
Al día siguiente nos desplazaremos hasta el precioso pueblo de Mai Hich, ubicado entre una selva repleta de flora y fauna y verdes montañas donde habitan los pueblos de la etnia thai blanca. Allí tendremos la oportunidad de pasear entre los campos de maíz y arroz tan típicos del país y presenciar cómo trabaja una comunidad vietnamita rural. Para terminar el día, haremos check-in en el alojamiento de Mai Chau, un auténtico oasis al noroeste del país. La jornada siguiente estará llena de naturaleza, pues podremos embarcarnos en un sampán en Ninh Binh para recorrer una zona de cuevas y vías fluviales entre acantilados y arrozales en Tam Coc; después de visitar los templos de las dinastías Dinh y Le.
Durante el quinto día disfrutaremos de la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por donde nos moveremos en el junco hasta la Bahía Lan Ha. Además, almorzaremos a bordo antes de visitar la isla de Cat Ba, nadar en la bahía y cenar también a bordo en un paisaje privilegiado. Dormiremos en el crucero y a la mañana siguiente continuaremos con el viaje, finalizando con un brunch antes de trasladarnos al aeropuerto de Hanoi para tomar un vuelo a Hue. Allí visitaremos la Ciudadela Imperial, un complejo de 520 hectáreas compuesto por la Ciudadela Capital de Hue, la Ciudad Real y la Ciudad Prohibida. Más tarde descubriremos el Mausoleo del emperador Tu Duc y por la noche iremos a Hoi An.
Tras visitar el mercado central, la Pagoda Phuc Kien, el puente de madera japonés, algunas viviendas históricas y disfrutar de un paseo en barca por el río Thu Bon, experimentaremos la libertad de recorrer por nosotros mismos Hoi An. Podremos hacer compras de souvenirs, relajarnos en el hotel, tomar el sol en la playa o cualquier otra actividad que se nos pase por la cabeza. El penúltimo día lo aprovecharemos al máximo, volando hasta Saigón-Ho Chi Minh y visitando el ayuntamiento, teatro de la Opera, la Catedral de Notre Dame y la Oficina Central de Correos, el Museo de guerra y el Mercado de Ben Thanh.
Antes de partir hacia Camboya, nos dirigiremos al Delta del Mekong, por donde pasearemos en barca atravesando las islas Long, Lan y Phung. Por esta zona visitaremos una piscifactoría y continuaremos por el Canal de Xep. Entre medias también haremos alguna parada para conocer una casa tradicional construida con hojas y madera de coco, degustar algunas de las frutas más deliciosas de la zona y escuchar música tradicional en vivo y en directo. Esa noche descansaremos y repondremos pilas para vivir al máximo la experiencia en el país vecino, que durará alrededor de cuatro días.
Camboya
Aterrizaremos en Siem Reap, donde un guía nos recibirá y nos trasladará al hotel. Al día siguiente comenzará nuestra aventura por la ciudad, visitando el templo de Banteay Srei, muy bien conservado. Después haremos una parada en el pueblo de Preah Dark, donde inspeccionaremos el templo Banteay Samre, ornamentado con escenas representativas del dios Vishnu y leyendas de Krishna. Más tarde visitaremos Angkor Wat, el templo más grande del mundo con 200 hectáreas, rodeado por un foso y una pared interior de 1.300 por 1.500 metros.
Lo primero que conoceremos en nuestro tercer día en Camboya será Angkor Thom, incluyendo lugares como la Puerta Sur de Angkor Thom, el templo Bayon, el Recinto Real, Phimeanakas, la Terraza de los Elefantes y la Terraza de los Rey leproso. Además del templo de Preah Khan, un gigantesco complejo monástico que se utilizó como monasterio y escuela budista y albergó más de mil monjes. Finalizaremos nuestra visita exprés al país con el templo de Ta Prohm, uno de los más impresionantes de Angkor y también de Camboya, y veremos al sol esconderse en la cima de Phnom Bakeng.
También podremos ir al Circo Phare de manera opcional, un espectáculo de circo acrobático tradicional camboyano basado en la cultura Khmer; o cenar en un restaurante local con espectáculo de danza Apsara. Todo esto y mucho más es lo que ofrecen los expertos de Arenatours, que recibirán encantados cualquier propuesta de modificación de itinerario. Aunque desde la revista VIAJAR, recomendamos esta encarecidamente, pues es perfecta para conocer la esencia más pura de Vietnam y unas pinceladas de Camboya.