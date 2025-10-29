Templos centenarios, naturaleza exuberante y gastronomía exótica: un viaje por dos de las culturas más vivas de Asia

Durante el quinto día disfrutaremos de la Bahía de Halong, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, por donde nos moveremos en el junco hasta la Bahía Lan Ha. Además, almorzaremos a bordo antes de visitar la isla de Cat Ba, nadar en la bahía y cenar también a bordo en un paisaje privilegiado. Dormiremos en el crucero y a la mañana siguiente continuaremos con el viaje, finalizando con un brunch antes de trasladarnos al aeropuerto de Hanoi para tomar un vuelo a Hue. Allí visitaremos la Ciudadela Imperial, un complejo de 520 hectáreas compuesto por la Ciudadela Capital de Hue, la Ciudad Real y la Ciudad Prohibida. Más tarde descubriremos el Mausoleo del emperador Tu Duc y por la noche iremos a Hoi An.