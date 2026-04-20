El templo budista más grande del mundo se encuentra en esta isla paradisíaca que casi todo el mundo se salta: permaneció 500 años escondido

A pesar de ser la isla más poblada del mundo, Java no está entre los destinos más populares del viajero que pone rumbo a Indonesia. Eclipsada por los orangutanes de Borneo, la quietud de las Gili, los deportes de naturaleza de Lombok o los templos de Bali, a menudo se utiliza únicamente como breve escala, pero aquel que se detiene unos días a explorar la principal isla del país descubre verdaderos tesoros.

Muchos de estos diamantes permanecieron en bruto durante siglos. Durante el XIX, en particular con la breve ocupación inglesa de la isla —solo duró 5 años— capitaneada por Thomas Stamford Raffles, se exploró el territorio y se descubrió buena parte de su patrimonio. Uno de los grandes hallazgos se dio en 1814, cuando una expedición descubrió el templo de Borobudur. Un gigantesco complejo que llevaba cinco siglos sepultado bajo la maleza y la ceniza volcánica y que aún hoy sigue siendo el templo budista más grande del mundo.

El templo al atardecer, visto desde su cima / Steffen Bertram / Unsplash

Viaje a Java: todos los imprescindibles que tienes que visitar en tu viaje

Visitar el templo de Bodonbudur: el más grande del mundo

El templo de Bodonbudur fue erigido entre 780 y 830 d.C por orden de la dinastía de los Sailendra, una estirpe que provenía del poderoso reino de Srivjaya, en la isla de Sumatra. Bajo esta batuta se construyó, siguiendo la orografía de la montaña, un santuario que contiene 504 estatuas de Buda y 2.672 bajorrelieves. Hicieron falta 2 meses y medio para hacer resurgir el templo bajo la vegetación, que había proliferado desde su abandono en el siglo XV; y trabajos de excavación que duraron casi 60 años para hacer resurgir todo su esplendor.

En el momento de su descubrimiento todavía no había sido avistado Angkor Wat, en Camboya, por lo que Bodonbudur tiene también el honor de ser el primer gran hallazgo europeo en el sudeste asiático.

El templo se oculta en mitad de la selva / Alea Film / Unsplash

Visitar el templo Prambanan, Patrimonio Mundial de la UNESCO

La segunda construcción religiosa que hay que conocer en Java es apenas posterior. Construido en el siglo 9, ya bajo la dinastía Sanjaya, Prambanan es un impresionante complejo que recoge 240 templos, 8 de los cuales son los principales y se dedican a la trinidad hindú: Brahma, Vishnu y Shiva. A su alrededor hay un parque que merece la pena pasear con calma; y en su interior hay un teatro al aire libre donde se celebran bailes tradicionales javaneses.

El otro gran templo de la isla de Java / Yogi Egiyana / Unsplash

Qué ver en Yogyakarta, la ciudad más javanesa de Java

Conocida cariñosamente como "Jogja", esta ciudad en Java central es una visita clave para descubrir la cultura traidcional de la isla. Aquí proliferan los comercios donde se venden las tradicionales telas batik, y es el lugar ideal para disfrutar los platos típicos de la región como el satay o el nasi goreng. Las dos visitas que recomendamos no perderse son el Palacio del Sultán, un edificio con arquitectura ornamentada conocido como el Kratón; y Malioboro, su calle comercial.

Yogyakarta, conocida como Jogja, conserva todo el encanto de la antigua Java / Farhan Abas / Unsplash

Qué ver en Yakarta, la capital de la isla

No solo sirve para hacer escala. Con casi 10 millones de habitantes, Yakarta es una de las ciudades más pobladas del mundo. Como en toda ubicación cosmopolita, hay mucho que hacer aquí, desde visitar el teatro hasta recorrer sus calles y mercados gastronómicos; pero recomendamos no perderte una visita a Kota Tua, su casco antiguo, un pequeño viaje en el tiempo a los orígenes de la isla.

La ciudad de Yakarta es una de las más pobladas del mundo / Yogi Misbahydin / Unsplash

Qué montañas ver en Java

Java es una isla volcánica, como sucede con el grueso del archipiélago indonesio. El monte principal es el Monte Bromo, un volcán activo de 2.329 metros de altura que debe su hombre al dios hindú de la creación, Brahma. Es posible subir caminando o en jeep, y la experiencia más impresionante suele ser hacerlo a primera hora de la mañana para ver, desde la cima, cómo asoma el sol sobre un mar de nubes entre las que se recortan los picos de Java.

El otro imprescindible es el cráter Ijen, que es fácilmente visitable con una caminata. Durante el día mana del lago de azufre que enmarca este agujero un humo blanco vaporoso, y por la noche unas llamas azules emergen de él.

Los amaneceres desde el Monte Bromo son espectaculares / Thomas Ciszewski / Unsplash

Qué playas visitar en Java

La otra cara de la moneda natural de Java son sus playas. Si te diriges a Pangandaran descubrirás una sucesión de preciosas playas vírgenes, con arena dorada y agua de un intenso azul. Para los amantes del buceo, el mejor destino de partida Karimunjawa.

Las playas de Pangandaran son un paraíso en la tierra / Istock / Ismail Rajo

Cómo organizar un viaje a medida a Java

Estas son nuestras recomendaciones, pero la mejor forma de organizar un viaje de larga distancia es configurarlo con los auténticos expertos en el destino. Para ello, la agencia de viajes Pangea ofrece un servicio que permite personalizar este itinerario de la mano de expertos que han recorrido tantas veces los países para los que asesoran que pueden aconsejarte como si de su ciudad de origen se tratara.

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