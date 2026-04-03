El templo más bonito del mundo está al borde de un precipicio: cuenta la leyenda que un monje voló hasta él a lomos de un tigre en el siglo VIII
Para el budismo, es uno de los templos más importantes del mundo, y para todos los demás, uno de los más espectaculares.
Hay lugares en el mundo que no parecen reales. Por sus leyendas y sus historias, sus monumentos que parecen flotar o simplemente por los caprichos de la naturaleza. Cuando todo eso se junta, da como resultado un sitio que desafía todas las normas que creíamos escritas. Es lo que sucede con el Monasterio Nido del Tigre en Bután, en el corazón del Himalaya.
El nombre con el que se conoce en la actualidad da una pista acerca de la leyenda que se cuenta en torno a él. Se dice que, en el siglo VIII, Guru Rinpoche voló hasta ahí a lomos de un tigre para meditar en una cueva durante tres años, tres meses y tres días, el tiempo necesario para convertirse en un lama. Tras su retiro, difundió el budismo por todo el reino de Bután.
En busca del nirvana
Entre los locales, se conoce como Takstang Palphug. Lleva ahí, como colgado de un precipicio, desde el año 1692, aunque en 1998 se vio severamente afectado por un incendio. Se considera el lugar cultural por excelencia del país, un destino de peregrinaje en busca del nirvana o la plenitud absoluta y, desde luego, el punto más fotogénico y fotografiado de la zona.
El templo se ubica en el valle del Paro, la capital, y a pesar de que la subida no es para nada sencilla, son muchas las personas que la completan. O bien por turismo, o bien por encontrar esa espiritualidad en la meta. El sendero ya comienza a 2.600 metros de altitud, una advertencia de que el recorrido será costoso y largo, y alcanza los 3.120 metros de altitud.
El monasterio se va viendo desde diferentes puntos de vista y hay paradas para disfrutar de las vistas con miradores y cafeterías que empiezan a aparecer a las dos horas de trayecto. Prácticamente todo el camino va marcado por una sucesión de banderines de tela en azul, blanco, rojo, verde y amarillo, que representan el cielo, el agua, el fuego, el aire y la tierra, respectivamente.
700 escalones para llegar a la meta
Las escaleras se suceden hacia arriba y hacia abajo llegando a ser más de 700 escalones hasta alcanzar el complejo de templos y salas de meditación junto a la cueva donde se dice que meditó Guru Rinpoche. La entrada al monasterio se da tras el ascenso final por una escalera muy empinada. En su interior hay varios santuarios, cada uno dedicado a una deidad del budismo butanés.
Para preservar la santidad del espacio, dentro no se pueden hacer fotografías y los visitantes deben descalzarse como muestra de respeto. Se puede ascender un poco más a través de un sendero más estrecho y menos transitado para contemplar otra panorámica del Nido del Tigre. Se tarda solo media hora, pero no es demasiado recomendable para personas que sufran de vértigo.
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