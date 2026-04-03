El templo más bonito del mundo está al borde de un precipicio: cuenta la leyenda que un monje voló hasta él a lomos de un tigre en el siglo VIII

El templo se ubica en el valle del Paro, la capital, y a pesar de que la subida no es para nada sencilla, son muchas las personas que la completan. O bien por turismo, o bien por encontrar esa espiritualidad en la meta. El sendero ya comienza a 2.600 metros de altitud, una advertencia de que el recorrido será costoso y largo, y alcanza los 3.120 metros de altitud.