La Tailandia más espectacular está lejos de Bangkok y de sus islas más famosas: un lago donde dormir flotando, un templo escondido en una cueva y un mar de lotos

Al pensar en Tailandia suelen aparecer Bangkok, los templos de Chiang Mai y las playas de Phuket o Krabi. Son paradas imprescindibles, aunque el país guarda otros escenarios capaces de cambiar por completo la imagen habitual del destino: lagos entre montañas de piedra caliza, pagodas levantadas sobre cumbres, cuevas atravesadas por ríos subterráneos y paisajes que solo pueden contemplarse durante unas semanas al año.

Alejarse de las rutas más conocidas permite descubrir una Tailandia mucho más diversa. Aquí es posible dormir sobre un lago rodeado de selva, encontrar un pabellón real dentro de una cueva, recorrer galerías subterráneas en una balsa de bambú o navegar entre miles de flores de loto. Son lugares que justifican el desvío y convierten un viaje a Tailandia en algo mucho más sorprendente.

La cueva de Phraya Nakhon esconde un pabellón real que solo se ilumina cuando entra el sol

El camino hasta Phraya Nakhon ya prepara la sorpresa. Primero se avanza entre vegetación y roca dentro del Parque Nacional de Khao Sam Roi Yot; después, el sendero desciende hacia una cavidad enorme, abierta al cielo y cubierta por paredes húmedas, raíces y plantas que crecen entre la piedra.

La cueva de Phraya Nakhon es una famosa formación geológica ubicada en el Parque Nacional Khao Sam Roi Yot, en la provincia de Prachuap Khiri Khan, Tailandia. Es famosa por albergar en su interior una cámara natural coronada por el Pabellón Kuha Karuhas, un elegante templo real construido en 1890 para el Rey Rama V. / Istock / Pongsorn Paewyoo

En el centro aparece el pabellón Kuha Karuhas, construido a finales del siglo XIX con motivo de una visita del rey Rama V. Durante la mañana, un haz de luz entra por la abertura superior y cae sobre su tejado dorado. Durante unos minutos, el resto de la cueva queda en sombra y el pequeño edificio concentra toda la atención. Conviene madrugar, porque esa iluminación natural es la que convierte la visita en algo realmente excepcional.

En el lago Cheow Lan puedes dormir flotando entre montañas de piedra caliza y selva tropical

La llegada a Cheow Lan se hace en barca. A medida que la embarcación se aleja del embarcadero, las orillas desaparecen y empiezan a surgir paredes de piedra caliza cubiertas de selva. Algunas se elevan casi verticales sobre el agua; otras quedan medio ocultas por una bruma fina que suele mantenerse durante las primeras horas del día.

El lago Khao Sok, oficialmente conocido como lago Cheow Lan, es un espectacular embalse artificial de 185 km² ubicado en el Parque Nacional de Khao Sok, Tailandia. Es famoso por sus imponentes formaciones de piedra caliza, selva virgen y sus tradicionales cabañas flotantes / Istock / Alphotographic

Los alojamientos flotantes permiten vivir el lago cuando las excursiones se han marchado. Desde la habitación se puede bajar directamente al agua, remar en kayak entre las montañas y escuchar la selva al caer la tarde. A la mañana siguiente, basta con abrir la puerta para ver cómo la niebla se desplaza sobre la superficie. Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan pasar al menos una noche en Khao Sok, porque el lugar cambia por completo cuando el lago queda casi vacío.

Wat Chaloem Phra Kiat parece desafiar la gravedad con sus pagodas sobre agujas de roca

Desde el valle, Wat Chaloem Phra Kiat apenas parece posible. Las pagodas blancas aparecen dispersas sobre estrechas crestas de roca, algunas colocadas tan cerca del borde que parecen apoyarse directamente sobre el cielo.

El Wat Chaloem Phra Kiat (Templo de las Pagodas Flotantes) es un espectacular santuario en lo alto de los picos de granito de Lampang (Tailandia). Construido a partir de 1849 por orden de Rama III, es famoso por sus estupas blancas y doradas que se asoman sobre los acantilados. / Istock / Adcharin

La subida combina un tramo por carretera con un último ascenso a pie entre escaleras y senderos de montaña. Al alcanzar los miradores, las pagodas dejan de verse como un único templo y se descubren una a una, repartidas por las cumbres. Abajo quedan los bosques, los campos y las carreteras de Lampang; arriba, pequeñas construcciones blancas ocupan puntos que desde la distancia parecían inaccesibles.

¿Quieres viajar a Tailandia? Diseñamos tu viaje a medida / PANGEA The Travel Store

El lago Nong Han Kumphawapi se convierte en un mar de lotos durante unas semanas al año

Antes de que salga del todo el sol, las barcas empiezan a avanzar por Nong Han Kumphawapi. El agua apenas se mueve y, a ambos lados, miles de flores rosadas se abren entre grandes hojas verdes. En algunos tramos, la superficie del lago desaparece casi por completo bajo los lotos.

Nong Han Kumphawapi o el Lago de los Lotos Rojos es un enrome lago de agua dulce situado en la provincia de Udon Thani, en el noreste de Tailandia. Entre los meses de noviembre y marzo, millones de flores de loto de color rosa cubren su superficie, transformándolo en un espectáculo natural impresionante / Istock / Preeyaporn Kaewsaard

La escena puede verse durante la temporada de floración, normalmente entre diciembre y febrero, con enero como uno de los meses más favorables. La visita debe hacerse a primera hora, cuando las flores permanecen abiertas y la luz es más suave.

Sam Phan Bok aparece cuando baja el Mekong y transforma el río en un paisaje de otro planeta

Durante los meses de crecida, Sam Phan Bok permanece bajo el agua. Cuando llega la estación seca y el Mekong retrocede, el río deja al descubierto una superficie de roca marcada por miles de cavidades, pasillos y pequeñas pozas.

Sam Phan Bok, conocido como el "Gran Cañón de Tailandia", está ubicado a orillas del río Mekong. Su nombre se traduce como "3.000 agujeros", haciendo referencia a los miles de cráteres y pozas esculpidas en la roca por la erosión milenaria del agua. / Istock / Walaiporn Sangkeaw

El recorrido se hace caminando entre formas excavadas durante siglos por la corriente. Algunas son estrechas y profundas; otras se llenan de agua y reflejan el cielo como pequeños espejos. A última hora de la tarde, las sombras acentúan los relieves y el paisaje adquiere más profundidad. El lugar cambia según el caudal, por lo que su aspecto nunca es exactamente igual de una temporada a otra.

La cueva de Tham Lot se recorre sobre una balsa de bambú bajo las montañas de Mae Hong Son

La entrada de Tham Lot parece una gran grieta abierta en la montaña. En el interior, la luz exterior desaparece con rapidez y el recorrido continúa sobre una balsa de bambú que avanza lentamente por el río subterráneo.

La espectacular cueva Tham Lod está atravesada por el río Lang y destaca por sus enormes bóvedas de piedra caliza. Es famosa por su colonia de miles de murciélagos y vencejos, y por los misteriosos ataúdes de teca prehistóricos (hechos por la antigua tribu Lawa) esparcidos por su interior / Istock / tawatchaiprakobkit

Las lámparas iluminan por momentos estalactitas, columnas de piedra y paredes que se elevan varios metros sobre el agua. El silencio solo se rompe con el roce de las pértigas y el sonido del río. En algunas cámaras aparecen restos arqueológicos vinculados a antiguas comunidades de la región. Al final de la tarde, miles de aves salen de la cueva al mismo tiempo y forman una nube en movimiento frente a la entrada.

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Muchos de estos lugares requieren planificar bien la ruta y, en algunos casos, viajar en la época adecuada. El mar de lotos de Udon Thani solo alcanza su máximo esplendor durante unas semanas al año, Sam Phan Bok depende del nivel del Mekong y combinar lugares como Cheow Lan, Mae Hong Son o Lampang exige organizar bien los desplazamientos para aprovechar el viaje.

¿Quiere viajar a Tailandia? Diseñamos tu viaje a medida / PANGEA The Travel Store

Diseñar un itinerario a medida permite combinar estos paisajes menos conocidos con Bangkok, Chiang Mai o las playas del sur, adaptando el recorrido al tiempo disponible, a tu forma de viajar y a las experiencias que más te interesan.

¿Estás pensando en viajar a Tailandia y quieres diseñar un viaje a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.