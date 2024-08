Un swing perfecto en Cancún: el nuevo paraíso del golf está en el Caribe

Con este itinerario exclusivo, todos los detalles están planificados para que tan solo tengas que preocuparte de jugar al golf, vivir el destino y descansar. El paquete incluye alojamiento exclusivo con régimen todo incluido, traslados y vuelos, con facturación y embarque preferente de mano de la aerolínea World2Fly, la cual te obsequiará con un set confort para hacer de tu trayecto lo más confortable posible. Una vez en destino, el transfer estará listo para llevarte al hotel y que empieces a practicar tu swing. Si no eres experto en este deporte, no te preocupes, se incluyen clases gratuitas, descuentos en el alquiler de palos, el servicio de un coordinador y otras muchas ventajas para que no dejes de practicar.