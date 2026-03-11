El territorio habitado más cerca del Polo Norte: aquí puedes seguir los pasos de los grandes exploradores del Ártico

Hablar de Svalbard, Noruega, es hablar de un territorio donde el ser humano entiende rápido cuál es su lugar. Más cerca del Polo Norte que de Oslo, este archipiélago representa la frontera de lo habitable. Si alguna vez has imaginado un viaje a Noruega que vaya más allá de los fiordos clásicos, aquí el mapa se vuelve blanco y el silencio adquiere una presencia casi física.