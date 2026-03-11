El territorio habitado más cerca del Polo Norte: aquí puedes seguir los pasos de los grandes exploradores del Ártico
Un archipiélago ártico donde la naturaleza impone sus condiciones, la ciencia protege el futuro y cada paso exige respeto absoluto.
Hablar de Svalbard, Noruega, es hablar de un territorio donde el ser humano entiende rápido cuál es su lugar. Más cerca del Polo Norte que de Oslo, este archipiélago representa la frontera de lo habitable. Si alguna vez has imaginado un viaje a Noruega que vaya más allá de los fiordos clásicos, aquí el mapa se vuelve blanco y el silencio adquiere una presencia casi física.
Pablo Pastor, embajador PANGEA en el destino, lo explica con claridad: en Svalbard todo depende de la relación con el entorno. La naturaleza establece las condiciones y el visitante se tiene que adaptar a ellas.
Svalbard, el archipiélago polar más salvaje de Noruega
Con más de 60.000 kilómetros cuadrados y un 60% cubierto por glaciares, Svalbard es un territorio dominado por el hielo. Spitsbergen concentra la escasa población permanente, apenas 2.500 personas. El resto es tundra intacta, fiordos profundos y frentes glaciares que crujen cuando el hielo se fractura.
El archipiélago se rige por el Tratado de 1920 que reconoce soberanía noruega y presencia internacional. Hoy es un punto clave para la investigación climática. Aquí se analiza cómo el Ártico se transforma con mayor intensidad que otras regiones del planeta. Es un laboratorio vivo del cambio global.
La protección ambiental forma parte esencial de la experiencia.
- Más del 65% del territorio terrestre está protegido.
- El 86% de las aguas cuentan con regulación específica.
- Existen límites de tamaño para embarcaciones y requisitos obligatorios de seguridad.
- Cada expedición fuera de las zonas habitadas exige planificación y seguro específico.
En la tundra, una huella puede tardar décadas en desaparecer. Esa realidad hace que cambies la forma de caminar y de observar.
Longyearbyen, la vida cotidiana bajo la noche polar
Longyearbyen es la ciudad habitada más septentrional del planeta. Nació como asentamiento minero y hoy es una comunidad científica y multicultural donde conviven más de 50 nacionalidades.
Durante la noche polar, el sol permanece bajo el horizonte durante semanas. La oscuridad transforma la percepción del tiempo. Cafeterías llenas, festivales de invierno y auroras visibles incluso a mediodía forman parte del paisaje cotidiano. Después llega el sol de medianoche, y la luz continua modifica la rutina diaria. ¿Qué cómo se vive sin noche real durante meses? La comunidad ha construido una vida social intensa que sostiene el equilibrio emocional. La resiliencia es parte de su identidad colectiva.
Existen normas que sorprenden: no se puede nacer ni ser enterrado aquí debido al permafrost. Fuera del núcleo urbano es habitual portar rifle por la presencia de osos polares. En Svalbard, la adaptación es una cuestión práctica.
Fauna ártica: osos polares, morsas y renos en libertad
En el Mar de Barents viven más de 3.000 osos polares, una cifra superior a la población humana del archipiélago. El oso polar simboliza la esencia salvaje de Svalbard. Investigaciones recientes muestran que esta población mantiene buena condición física y ajusta sus hábitos ante la reducción del hielo.
Las normas de observación son explícitas:
- Distancias mínimas entre 300 y 500 metros según la temporada.
- Prohibido atraer o interferir en su comportamiento.
- Cualquier disparo es investigado por la autoridad local.
Las morsas superan los 5.000 ejemplares y descansan en colonias sobre playas heladas. El reno de Svalbard, compacto y resistente, pasta incluso junto a las casas de Longyearbyen y se mueve con calma natural. La fauna vive aquí con mínima interferencia humana.
Cuando surge la pregunta de cómo aproximarse a un entorno tan frágil, cobra sentido la filosofía que promueve el Club VIAJAR y PANGEA: comprender antes de pisar, respetar antes de fotografiar.
La relación entre el ser humano y la naturaleza extrema
El lema local es claro: “Take care of Svalbard”. La ética de no dejar rastro es norma cultural y legal. No se pueden recoger piedras, huesos ni flores. Los drones están prohibidos en áreas protegidas.
El visitante es un invitado en un territorio que exige conciencia y responsabilidad en cada decisión.
Glaciares, fiordos y silencio: paisajes que definen Svalbard
Aproximadamente el 60% del archipiélago está cubierto por más de 2.000 glaciares activos. Austfonna destaca por su escala monumental. Nordenskiöldbreen, accesible desde el Isfjorden, desprende bloques de hielo con un estruendo seco que resuena en el aire helado. El sonido del glaciar rompiéndose amplifica la dimensión del silencio ártico.
Los fiordos son corredores naturales donde confluyen aguas atlánticas y árticas. Ballenas, focas y aves marinas encuentran aquí alimento abundante. En verano, millones de aves anidan en acantilados que parecen murallas vivas.
La historia minera que marcó la identidad del archipiélago
Durante décadas, el carbón sostuvo la economía local. El cierre de la última mina simbolizó un cambio profundo hacia la investigación y la sostenibilidad. Hoy, Ny-Ålesund es uno de los centros de investigación polar más relevantes del mundo. Svalbard genera conocimiento para comprender el planeta.
En una montaña cercana se encuentra la Bóveda Global de Semillas, un archivo mundial de biodiversidad agrícola que guarda millones de muestras bajo el permafrost. Desde variedades de trigo hasta semillas de olivo, el objetivo es proteger el futuro alimentario del planeta.
Svalbard exige humildad, atención y respeto. Es un territorio que transforma la manera de mirar el mundo y de entender nuestro papel en él.
