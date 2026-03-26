Hoteles efímeros: suites de hielo, calor de aventura

Hay viajes que no se recuerdan por lo que se ve, sino por lo que se siente. El crujido del hielo bajo los pies, el silencio casi sagrado de la nieve recién caída o esa mezcla de asombro y respeto que provoca dormir en un lugar destinado a desaparecer con la llegada de la primavera. Ese es el caso de las habitaciones hechas de hielo en los lugares más inhóspitos que podamos imaginar. En los territorios más fríos del planeta, algunos hoteles han hecho del invierno una experiencia estética, sensorial y profundamente inspiradora, solo posible durante unos meses al año. En estos alojamientos, el verdadero lujo es la conciencia de lo perecedero: repetir la experiencia nunca significa dormir en la misma habitación, porque cada temporada el conjunto se reconstruye desde cero, siguiendo la visión —o el capricho— del arquitecto del hielo que corresponda.