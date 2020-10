La escena del arte callejero de Ámsterdam está ganando impulso continuamente, y eso queda reflejado en estos siete puntos claves para no perderte nada del 'street art' más rompedor de las calles de Amsterdam. ¿Preparado para una buena dosis urbana? Comenzamos...

NDSM: hogar del grafitti

Los antiguos muelles al otro lado del río IJ se han convertido en un área cultural animada que abunda en expresión artística. El mural gigante de Ana Frank titulado Déjame ser yo mismo de Eduardo Kobra te sonríe en el momento en que bajas del ferry (un servicio gratuito ubicado detrás de la estación central de Ámsterdam).

Junto con innumerables murales, residencias de artistas y estudios, el vecindario de NDSM es famoso por el arte del graffiti con nuevas piezas que adornan cobertizos y contenedores de envío casi semanalmente.

Amsterdam West: esculturas en parques

Los parques de Ámsterdam están llenos de creaciones llamativas. No se pierda las esculturas de cachorros de gran tamaño que se asoman sobre el puente en Postejeweg en Rembrandtpark. Estas divertidas criaturas son obra de Marjolijn Mandersloot, quien también diseñó el conejo durmiente hecho de césped artificial en la parte superior del techo en Nieuw Bibliotheek (nueva biblioteca) Almere Buiten. Un animal igualmente inesperado deleita a los visitantes del Erasmuspark en forma de oso polar de mármol esculpido por la artista italiana Simona Vergiani.

Conocido localmente como The Blue Violin Player, una escultura llegó de forma anónima a Tweede Marnixplantsoen en la década de 1980. Los residentes convencieron a la ciudad de Ámsterdam de dejarlo en su lugar después de los intentos de eliminarlo.

Realice un breve paseo en bicicleta hacia De Baarsjes para ver una gran obra del artista de graffiti de Nueva York Keith Haring. Pintada por primera vez en 1986, la obra ha sido conservada por el Stedelijk Museum de Ámsterdam.

Obras famosas en Oud-Zuid

Una escultura original de Picasso está disponible para que la vea todo el mundo en un rincón soleado de Vondelpark. Aunque a menudo (incorrectamente) se interpreta como un pez, la “Figura découpée l'Oiseau” es un pájaro esculpido en estilo cubista. La escultura fue donada a Ámsterdam por el propio artista a través de su conexión con el director del Stedelijk Museum, Willem Sandberg.

The Woodcutter fue visto por última vez en su hábitat natural en 2019, aunque es un ícono preciado que es muy querido en las redes sociales. La diminuta figura de bronce que corta la rama de un árbol se encontraba anteriormente en la pequeña reunión de árboles cerca de Leidseplein, conocida como Leidsebosje.

Arte activista en Amsterdam Oost

Los edificios de apartamentos que rodean Platanenweg en Amsterdam Oost fueron el lienzo de 10 murales a gran escala en 2019. Instalada como parte de un festival de arte callejero, la serie titulada If these Walls Could Speak es una atracción popular que muestra el talento de artistas holandeses e internacionales.

En dirección al río IJ, el monumento al VIH Living by Numbers diseñado por Jean-Michel Othoniel representa un ábaco gigante con cuentas de vidrio sopladas a mano. La escultura representa la cuenta regresiva hacia un futuro libre de SIDA y es un tributo a todos los afectados por la enfermedad: cuidadores, personal médico, pacientes y sus seres queridos.

El centro animado

El Spuistraat y el estrecho Wijdesteeg cerca de las calles comerciales del centro se asociaron históricamente con subculturas urbanas y comunidades de ocupantes ilegales. Muchos de los edificios ocupados han sido reutilizados desde entonces, aunque todavía quedan atisbos de sus coloridos murales y grafitis.

Una obra maestra oculta aguarda en la madriguera del conejo en el jardín temático de Alicia en el país de las maravillas del hotel ANDAZ Amsterdam Prinsengracht.

Una escena en ascenso en Zuidoost

Amsterdam Zuidoost tiene una escena artística animada que incluye Creative Community Heesterveld. Las residencias y estudios de estos artistas se encuentran dentro de un edificio icónico pintado con franjas en zig-zag.

Amsterdam Nieuw-West

También está el Street Art Museum Amsterdam, un museo de arte al aire libre que exhibe obras de artistas callejeros de renombre internacional. Reserve un recorrido a pie para aprender más sobre el activismo detrás de las obras de arte.