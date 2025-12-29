De Staten Island a Manhattan: un recorrido por los cinco distritos de Nueva York para celebrar su 400 aniversario

De vuelta en el sur de Manhattan, me fijo en que las calles son estrechas y retorcidas. En la época colonial la ciudad crecía de forma orgánica, siguiendo senderos preexistentes, límites de propiedades y estructuras defensivas. De ahí el nombre de Wall Street, que corría junto al muro (wall) de la ciudad, en pie hasta 1699. Hoy encuentro el edificio de la bolsa de valores. A pocos pasos quedo fascinado por el Trinity Churchyard, un pequeño cementerio de 1697 con vetustas lápidas de piedra. Una de ellas es la de Alexander Hamilton, uno de los founding fathers, padres fundadores de los EE. UU. La historia también ha dejado cicatrices. Las plantas cuadradas de las Torres Gemelas se han convertido en cascadas de agua en el memorial del 11 de septiembre. Al lado se alza la nueva torre, el One World Trade Center, de 541 metros (1.776 pies, por el año de la declaración de independencia). A su sombra está el Oculus de Calatrava, entrada del terminal ferroviario y de un centro comercial. Parece el esqueleto de una ballena, tan blanco como la nieve que empieza a caer.