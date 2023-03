Sorprendente Tallin, un paseo por la Capital Verde Europea 2023

Y es que, en Tallin, el asunto de los cafés con encanto es cosa seria. Me lo cuenta mi amiga periodista, Kristi Pärn-Valdoja, directora de la revista femenina de moda Säde, quien me cita en uno de estos locales que son tendencia en la ciudad. Sin salir de la elegante Kadriorg, nos vemos en NOP, un espacio que es a la vez un supermercado orgánico, una pastelería casera, una cafetería y un coworking improvisado. Kristi me da las pistas para hacer un recorrido cafetero-pastelero por la ciudad.