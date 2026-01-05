La sorprendente y desconocida ciudad asiática, situada entre estepas, que viene del futuro: no se parece a ninguna otra capital del mundo

Uno de los más reconocibles es Bayterek, una torre, con una esfera dorada a 105 metros de altura, que representa un árbol como símbolo del nuevo comienzo de la capital. En su última planta, un mirador permite contemplar la zona gubernamental de la ciudad a un lado y, al otro, las avenidas coronadas por centros comerciales, entre las que se encuentra el Bulevar Nurzhol.