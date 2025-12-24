Estos son mis tres lugares favoritos del mundo donde es Navidad todo el año

Llegar a la Oficina de Papá Noel en un trineo tirado por huskies fue la experiencia más emocionante de mi viaje y con la que terminé de embriagarme con el espíritu navideño del lugar a pesar de encontrarme en pleno mes de marzo. Una vez allí, crucé la línea del Círculo Polar Ártico, visité el taller de juguetes, me hice una foto con Santa y envié postales a todos mis amigos con el matasellos del Círculo Polar para que llegaran a su destino en Navidad, a pesar de que realicé mi viaje un mes de marzo. También es posible introducir tu carta de deseos en el buzón azul para que sean enviadas de inmediato.