Estas son las 10 piscinas para un chapuzón inolvidable

La piscina de Bondi Icebergs es una de las más fotografiadas del mundo. Con casi un siglo a sus espaldas, este tramo de 50 metros en el extremo sur de la australiana Bondi Beach ha sido objeto incluso de un documental, The Pool, que nos habla del club de natación Bondi Icebergs (porque nadan en invierno), pero también de todas las personas que convergen en este icónico lugar. Australia es un país que cuenta con más de 1.000 piscinas públicas y con toda una cultura desarrollada a su alrededor. Algo que también han logrado en Islandia y por ello la Unesco ha incluido el pasado año su cultura piscinera en la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Como bien señalan en The Pool, las piscinas públicas son espacios sociales únicos, donde se igualan edades, procedencias y capacidades.

Piscina del diablo, Cataratas victoria, África / Getty Images / Michael Baynes

La Piscina del Diablo, Cataratas Victoria, África

Considerado uno de los chapuzones más peligrosos del mundo, la Piscina del Diablo ofrece un baño en una poza al borde de las Cataratas Victoria, a 108 metros de altura, en la isla Livingstone, en el límite entre Zambia y Zimbabue. Abierta desde mediados de agosto hasta mediados de enero.

Charco Azul, El Hierro, Islas Canarias / Istock / RebecaHeredero

Charco Azul, El Hierro, Islas Canarias

Ubicadas en la zona de El Golfo, en la parte central de la cara norte de la isla, se encuentran estas piscinas naturales formadas por antiguas coladas de lava. Se recomienda siempre estar atento a las condiciones del mar y bañarse con precaución.

Bondi Icebergs, Sídney, Australia / Istock

Bondi Icebergs, Sídney, Australia

El lugar en el que entrenan los miembros del club de natación Bondi Icebergs es con el que sueña cualquier nadador: en el extremo sur de la playa Bondi Beach de Sídney y con unas vistas espectaculares de la misma. No hace falta ser de este club, el único de natación invernal con licencia del mundo (desde 1929), para entrar.

Piscina del TWA Hotel, Nueva York, EE. UU. / Piscina del TWA Hotel

Piscina del TWA Hotel, Nueva York, EE. UU.

Darse un baño con vistas a una pista de un aeropuerto quizá no sea lo más idílico del mundo, pero curioso es un rato. Es lo que ofrece la piscina del ático del TWA Hotel, ubicado en pleno aeropuerto JFK de Nueva York, abierta todo el año, ya que el agua se calienta a 35 grados en invierno.

Manon Les Suites, Copenhague, Dinamarca / Manon Les Suites

Manon Les Suites, Copenhague, Dinamarca

Un pedacito de Bali en el corazón de Copenhague. Así se define el hotel Manon Les Suites, cuya piscina Junglefish rodeada de exuberante vegetación se ha convertido en un destino en sí. Se puede acceder a ella siendo cliente del hotel o comprando un pase de un día.

Hotel Hubertus, Dolomitas, Italia / Hotel Hubertus

Hotel Hubertus, Dolomitas, Italia

Con las imponentes cumbres de las Dolomitas como telón de fondo, la piscina de este hotel de lujo en Valdaora, en el Trentino-Alto Adigio, está a 33 ºC todo el año y ofrece una experiencia de tierra, agua y cielo en un solo chapuzón. Elevada a 12 metros, la SkyPool se extiende como un balcón en este paisaje natural.

Mulia Resort, Bali, Indonesia / Mulia Resort

Mulia Resort, Bali, Indonesia

En la zona más turística de Bali, en su extremo sur, se ubica esta curiosa piscina flanqueada por estatuas balinesas, una de las tantas que engloba el Mulia Resort. ¿Su nombre? Piscina Oasis, la piscina infinita frente al mar más larga de la isla.

Grutas Tolantongo, Hidalgo, México / Grutas Tolantongo

Grutas Tolantongo, Hidalgo, México

Este conjunto de cuevas y grutas en el municipio de Cardonal, en el corazón mexicano, es toda una atracción turística. Las pozas de uno de los parques acuáticos enclavados en las grutas ascienden a 40 y se disponen en cascada.

Piscinas das Marés, Matosinhos, Portugal / Istock / monysasi

Piscinas das Marés, Matosinhos, Portugal

En Leça da Palmeira, unos kilómetros al norte de Oporto, el prestigioso Álvaro Siza construyó unas de las piscinas más famosas del mundo. Inauguradas en 1966, el arquitecto modificó lo mínimo el terreno e hizo que los muros de las dos piscinas se extendieran hacia el mar, fundiéndose con la roca natural.

Crystal Lagoons, San Alfonso del Mar Resort, Chile / Crystal Lagoons

Crystal Lagoons, San Alfonso del Mar Resort, Chile

Este resort de viviendas en Algarrobo, unos 90 km al oeste de Santiago, se construyó a finales del siglo XX con un añadido especial: la creación de una laguna cristalina frente al océano Pacífico que entró en 2007 en el Guinness de los Récords como la más grande del mundo: más de 1.013 metros de longitud.