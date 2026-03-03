El destino donde podrás nadar con el pez más grande del mundo a pocos metros de la orilla: es uno de los lugares más paradisíacos del mundo

Cuando pensamos en Maldivas, la imagen habitual es la de arena blanca y agua turquesa infinita. Sin embargo, hay una manera mucho más reveladora de entender el archipiélago: mirar hacia el fondo. Entre todas las formas de vivir un viaje a Maldivas, el snorkel permite comprender qué significa estar en un país formado casi por completo por océano. ¿Te imaginas buceando junto a un enorme tiburón ballena?