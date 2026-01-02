Siete lugares inolvidables donde alcanzar el cielo en Madeira

Perfilada por verdes y abruptas montañas, Madeira es una de las islas que conforman la Macaronesia, ese conjunto de paraísos compuesto por archipiélagos españoles y portugueses en mitad del Atlántico. Estos gigantes se muestran como hipnóticas catedrales naturales en un territorio donde se vive en vertical. Aquí, las carreteras trepan serpenteando por empinadas cuestas hasta dejar las nubes atrás, los pueblos hacen equilibrios entre acantilados de vértigo y exuberantes bosques y, a cada curva, se abre un mirador al mar. Un escenario insólito nacido del fuego, responsable directo del sinfín de rincones en los que sentirse, literalmente, en el cielo.