Uno de los valles más nevados del mundo: tejados como manos en oración y casas que se reparan en comunidad

En Japón hay casas que necesitan a todo un pueblo para cambiar de tejado. Se encuentran en Shirakawa-go, donde las cubiertas de paja se inclinan como dos manos juntas y los antiguos desvanes guardan la historia de la cría de gusanos de seda. Para quienes quieren viajar a Japón , estas viviendas cuentan cómo se organizaba la vida en un valle de grandes nevadas.

Un río atraviesa el valle junto a casas tradicionales y laderas boscosas. / istock

Dónde está Shirakawa-go y qué une a las aldeas del río Sho

El río Sho atraviesa este rincón montañoso de la prefectura de Gifu, en el centro del país. Ogimachi concentra el conjunto más conocido de Shirakawa-go. Sus casas comparten la declaración de Patrimonio Mundial con Ainokura y Suganuma, en la vecina región de Gokayama. La protección abarca viviendas, campos y un modo de ocupar el valle que se desarrolló durante siglos de relativo aislamiento.

Aquí el espacio cultivable era limitado y los inviernos imponían sus condiciones. Esa relación tan directa con el entorno también acompaña los senderos del Camino Kumano , aunque en este valle se descubre mirando una fachada. La forma de cada casa responde a necesidades cotidianas, desde trabajar hasta resistir la nieve.

¿Quieres viajar a Japón? Diseñamos tu viaje a medida. / Club VIAJAR y PANGEA

Qué ver en Ogimachi, desde el mirador hasta el interior de una casa

Desde el mirador de las ruinas del castillo de Ogimachi se distinguen los tejados triangulares, las parcelas y las montañas. Después, a pie, la escala cambia: se aprecia el grosor de la paja y la madera de las fachadas. La casa Wada permite acercarse al interior de una gran vivienda tradicional, con estancias de tatami y un desván vinculado al trabajo familiar.

Conviene detenerse también en los espacios que separan los edificios. Los campos forman parte del conjunto, igual que las casas habitadas. Como sucede al recorrer el casco histórico de Hoi An , el interés está también en observar cómo sigue utilizándose el patrimonio. Las zonas abiertas a visitas conviven con viviendas privadas.

Vista de Ogimachi, con sus casas y parcelas rodeadas de colores otoñales. / istock

Por qué los tejados parecen manos en oración

Gassho alude al gesto de juntar las manos para rezar. Las dos pendientes de la cubierta reproducen esa silueta y alcanzan una inclinación cercana a los 60 grados. El tejado facilita que la nieve resbale y reduce su acumulación, aunque las nevadas intensas siguen exigiendo trabajo a los vecinos. Esta región figura entre las más nevadas del mundo.

La imagen blanca del invierno suele llevarse toda la atención, pero el edificio tiene soluciones menos evidentes. Los extremos de la cubierta protegen las fachadas y las grandes ventanas ayudan a ventilar el interior. La belleza de estas casas nace de resolver problemas muy concretos.

Tejados de paja y fachadas de madera enmarcados por ramas en flor. / istock

Si te gustaría incluirlas en tu recorrido, puedes dar forma a la idea con Club VIAJAR y PANGEA .

Qué hacían los gusanos de seda bajo aquellos tejados

¿Para qué levantar una cubierta tan alta? En sus distintos niveles se criaban gusanos de seda. La pendiente dejaba espacio para trabajar y las ventanas aportaban luz y aire. Los desvanes ayudaron a sostener la economía familiar en una comarca donde cultivar resultaba difícil durante buena parte del año. La casa reunía vivienda y producción bajo una misma estructura.

La cría dejó de ocupar estos espacios, pero permite leerlos de otra manera: cada planta tuvo una tarea. También en los oficios tradicionales de Oaxaca la transmisión de conocimientos conecta casa, trabajo y comunidad. Aquí la historia de la seda sigue siendo visible en la arquitectura.

Las casas tradicionales se reflejan en un arrozal inundado. / istock

Yui, la ayuda vecinal que mantiene las casas en pie

Renovar una cubierta exigía reunir grandes cantidades de paja y muchas manos. Los vecinos se organizaban para realizar juntos la tarea, mediante una práctica de ayuda mutua llamada yui. El mantenimiento de una casa comprometía a toda la comunidad. Esa colaboración continúa, adaptada a otras circunstancias y con participación de profesionales.

Por eso merece la pena mirar Shirakawa-go más allá de la postal nevada. En primavera y otoño, los campos y las laderas recuperan protagonismo. Frente a la escala de los barrios de Tokio , el valle invita a fijarse en una ventana, una parcela o una unión de madera. Detalles pequeños que explican decisiones compartidas durante generaciones.

La nieve cubre el tejado de una casa tradicional junto a la calle. / istock

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Cuando empiezas a pensar en un viaje a Japón surgen dudas sobre cuánto tiempo dedicar a las montañas o en qué estación conocerlas. Contar con expertos que conocen el destino de primera mano ayuda a ajustar el recorrido a tus intereses. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres, adaptando experiencias y presupuesto con acompañamiento durante el viaje.

¿Estás pensando en viajar a Japón y quieres descubrir sus aldeas de montaña a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.

Ogimachi se extiende al pie de las montañas boscosas de Shirakawa-go. / istock

Las noticias con enlaces de compra sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.