El sendero circular más largo del mundo está en Portugal: 6.000 kilómetros recorriendo los paisajes más impresionantes del país
Un mapa vivo que conecta paisajes desconocidos, aldeas auténticas y rutas para perderse.
Me llaman la atención esos proyectos que surgen de una pregunta sencilla: “¿y si camináramos alrededor del país y volviéramos al punto de partida sin pausas?” Eso fue lo que pensó Ricardo Bernardes, diseñador portugués aficionado al senderismo, cuando soñaba caminos. Su sueño se ha convertido en Palmilhar Portugal, cuya versión actual proyecta unos 6.000 km de recorrido circular. Actualmente, los tramos abiertos suman cerca de 3.000 kilómetros; ¡se dice pronto! La idea no solo es caminar, también reconectar territorios que muchos turistas no ven, repartir el flujo lejos de Lisboa y Oporto, y fomentar un turismo más lento y sostenible.
Paisajes que bañan los pasos
Imagínate caminar por días entre bosques profundos; tramo tras tramo de sierra tras sierra. Imagínate que al doblar una curva, se abre una laguna silenciosa; poco más adelante, campos de viñedos con colinas doradas. En otro tramo, el sendero te acerca al mar; la brisa salina, los acantilados blancos, el ruido de las olas rompiendo... Pues no imagines tanto, querido lector, porque esto es más real de lo que crees, y solo tienes que mirar en dirección a nuestro vecino de al lado.
El recorrido planeado pasará por aldeas y municipios pequeños, bosques centenarios, márgenes de ríos y playas poco exploradas. De hecho, no incluye Lisboa ni Oporto deliberadamente, para mostrar Portugal “auténtico”, al margen del turismo masivo. También visitará enclaves patrimoniales, como el Monasterio de Alcobaça, declarado Patrimonio de la Humanidad, y tramos con restos de una vía romana que dataría del siglo I. Vamos, un recorrido que es una joya en sí mismo; créeme que en Viajar sabemos de esto.
Caminante no hay camino...
Aunque el proyecto total está en desarrollo, ya hay rutas habilitadas que permiten explorar partes del trazado. Un tramo piloto se abrió en Alenquer, al norte de Lisboa. Con el tiempo se añadirán rutas por el Alentejo, Centro y la montaña del norte (Trás-os-Montes). Se estima que en 2026 se lanzará una aplicación móvil con el mapa completo, notificaciones, información local y servicios asociados (alojamientos, actividades) para acompañar al caminante en tiempo real.
Mientras el sendero total no está terminado, cada tramo abierto ya ofrece algo especial, ese contraste de naturaleza y comunidades rurales poco visitadas.
¿Cómo planear un tramo?
Si yo fuera tú y preparara un viaje, iría a uno de los tramos ya abiertos (Alenquer o alguno en la zona centro/Norte), con buen calzado, mochila ligera, cámara y ganas de improvisar. ¿Lo mejor? No necesitas todo el proyecto completo para vivir la experiencia.
El sendero se ha diseñado para transitar por caminos públicos, evitar asfalto siempre que sea posible, y conectar municipios que aportan servicios locales (comer, dormir, cultura). La ruta utilizará señalizaciones sostenibles, en muchos casos hechas con madera o materiales locales. Eso sí, algunos tramos todavía no están señalizados o completos, así que exige cierta capacidad de orientación o usar la app (cuando esté). La idea es hacer una ruta circular, que comienza y termina en el mismo punto sin necesidad de transporte secundario.
El tramo soñado de cualquier caminante
Imagina que llegas al inicio del tramo en un pueblo tranquilo. Estiras las piernas, saludas a alguien con un “bom dia” y arrancas. Al principio el sendero sube suave, campos de olivo y viñedos; después entra en bosque, la luz se filtra entre las hojas. Aparece un riachuelo, cruzas piedras. Más adelante, una colina te regala panoramas eternos, tejados de pueblo, montañas lejanas. Cierras los ojos, respiras. En ese momento, sabes que esto va más allá de kilómetros, esto es caminar dentro de un país que tú mismo vas descubriendo paso a paso.
El Palmilhar Portugal apunta a ser el sendero circular más largo del mundo. Tiene rutas por sierras, bosques, playas, aldeas y patrimonio milenario. Todavía está en marcha, pero lo que ya existe es suficiente para enamorarte. Y si te gusta caminar lento, este será uno de los proyectos que querrás seguir cada año. Así que, ya sabes, vete pensando en que Portugal puede ser tu destino ideal para disfrutar del camino.
