El sendero circular más largo del mundo está en Portugal: 6.000 kilómetros recorriendo los paisajes más impresionantes del país

Me llaman la atención esos proyectos que surgen de una pregunta sencilla: “¿y si camináramos alrededor del país y volviéramos al punto de partida sin pausas?” Eso fue lo que pensó Ricardo Bernardes, diseñador portugués aficionado al senderismo, cuando soñaba caminos. Su sueño se ha convertido en Palmilhar Portugal, cuya versión actual proyecta unos 6.000 km de recorrido circular. Actualmente, los tramos abiertos suman cerca de 3.000 kilómetros; ¡se dice pronto! La idea no solo es caminar, también reconectar territorios que muchos turistas no ven, repartir el flujo lejos de Lisboa y Oporto, y fomentar un turismo más lento y sostenible.