Las seis playas más bonitas del Algarve a un paso de Andalucía con buena comida y aguas cristalinas

La Praia do Barril es un enclave natural paradisiaco situado en medio de la isla de Tavira. Se trata de una estrecha lengua de arena fina y blanca, de aguas muy azules y mucha tranquilidad. Es una de las 81 playas del Algarve identificada como playa de contaminación cero por la Asociación Zero (una playa de contaminación cero es aquella en la que no se ha detectado contaminación microbiológica en los análisis realizados en las aguas de baño durante las tres últimas temporadas).