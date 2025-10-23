Seis imprescindibles de Santiago de Chile: de la casa de un Premio Nobel al museo de arte más antiguo de Latinoamérica
Muchos de los monumentos históricos de Chile están ubicados en su capital. Aquí recopilamos algunos de la mano de Fernando Montecruz.
Es la capital chilena una mezcla de arquitectura moderna y colonial, de patrimonio cultural y natural. Su Plaza de Armas es su corazón. Fue el maestro de obras Pedro de Gamboa el que la diseñó y el que le dio a Santiago esa forma de tablero de ajedrez en el siglo XVI. A la plaza se asoman algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como la catedral, el Museo Histórico Nacional, el Correo Central… Todos ellos, monumentos históricos de Chile. También historia atesoran los llamados barrios patrimoniales de Santiago. Se hace imprescindible un paseo por el de Concha y Toro (con sus casas de estilo neoclásico y victoriano), por el pintoresco Lastarria, por el bohemio Bellavista, por el financiero Sanhattan...
Palacio de La Alhambra
Uno de los edificios más singulares de Santiago es esta Alhambra chilena, construida entre 1860 y 1862 para residencia del empresario minero Francisco Ossa Mercado. El arquitecto Manuel Aldunate visitó varios palacios en España y finalmente decidió inspirarse en la joya granadina.
Museo Nacional de Bellas Artes
Ubicado en pleno Parque Forestal, el museo de arte más antiguo de Latinoamérica está inspirado en el Petit Palais parisino y exhibe más de 5.500 obras, entre pintura y escultura. Su espectacular cúpula de vidrio, formada por 2.400 piezas en el hall central, fue diseñada y construida en Bélgica. Se inauguró con motivo del Centenario de Chile en 1910.
Casa La Chascona
La casa que Neruda empezó a construir en 1953 para Matilde Urrutia, su amor secreto de entonces, fue habitada por ambos hasta 1973 y hoy es una casa-museo que difunde el legado del poeta e incluye muchas de sus colecciones de arte. Solo podía estar en el barrio más artístico y bohemio de la capital, Bellavista.
Santuario de la Inmaculada Concepción
La imagen de 14 metros de la Inmaculada Concepción en la cumbre del Cerro San Cristóbal es uno de los emblemas de Santiago. Su santuario católico se encuentra a 863 metros sobre el nivel del mar, en el Parque Metropolitano, el parque urbano más grande de Latinoamérica, con 720 hectáreas de superficie.
Peluquería Francesa
Restaurante, barbería (desde 1868) y casa-museo de los Coleccionistas. La Peluquería Francesa es un tres por uno en el patrimonial barrio Yungay, lleno de construcciones de la época colonial, muchas de ellas transformadas en centros culturales.
Palacio del ex Congreso Nacional de Chile
El edificio que albergó el Senado y la Cámara de Diputados desde 1876 hasta el golpe de Estado de 1973 adopta un estilo neoclásico con sus seis columnas corintias como protagonistas.
