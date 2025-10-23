Seis imprescindibles de Santiago de Chile: de la casa de un Premio Nobel al museo de arte más antiguo de Latinoamérica

Es la capital chilena una mezcla de arquitectura moderna y colonial, de patrimonio cultural y natural. Su Plaza de Armas es su corazón. Fue el maestro de obras Pedro de Gamboa el que la diseñó y el que le dio a Santiago esa forma de tablero de ajedrez en el siglo XVI. A la plaza se asoman algunos de los edificios más importantes de la ciudad, como la catedral, el Museo Histórico Nacional, el Correo Central… Todos ellos, monumentos históricos de Chile. También historia atesoran los llamados barrios patrimoniales de Santiago. Se hace imprescindible un paseo por el de Concha y Toro (con sus casas de estilo neoclásico y victoriano), por el pintoresco Lastarria, por el bohemio Bellavista, por el financiero Sanhattan...