¿Huyes del calor abrasador? Hemos encontrado el sitio con el clima perfecto a 3 horas de España

Con la llegada del calor y del verano, cada vez es más apetecible buscar una escapada fresca, con un clima agradable que permita deshacerse del cada vez más agobiante calor. La región de Valonia -en el sur de Bélgica- con una temperatura estival media de 20-25ºC y a menos de tres horas de España en avión, se postula como la opción idónea. Valonia, además, es conocida con el apodo de ‘tierra de agua’, por la gran cantidad de opciones que presenta para divertirse en superficies acuáticas, a pesar de ser una región sin acceso al mar.

Estas son cinco de los lagos y playas artificiales más destacados de Valonia, donde refrescarse se convierte en un gran plan de verano:

Lagos de Eau d’Heure

Al sur de Valonia, se encuentran los lagos de Eau d’Heure, cinco lagos artificiales de 67 kilómetros de orilla. Allí, se pueden hacer todo tipo de actividades refrescantes como la pesca, natación, kayak y canoa, o físicas, como ciclismo, senderismo o golf. La actividad más destacada, pero, es el esquí acuático, que se practica con un cable elevado sobre el nivel del agua (que funciona con energía solar) y con un motor que arrastra al esquiador.

En este lugar, es posible visitar también el interior de la presa de Eau d’Heure, que da nombre a los lagos. La visita continua con un paseo por las galerías de la presa, a 20m bajo tierra; y luego sigue hasta la plataforma SkyWalk, ubicada a más de 100 metros sobre el vacío, y desde donde se pueden contemplar los lagos de Plate Taille, de Eau d'Heure y de Falemprise.

Descenso en kayak por el Lesse o el Ourthe

Una de las actividades favoritas en Valonia para huir del calor es hacer kayak o canoa. De hecho, es común que los valones digan que el kayak es su “nuevo deporte nacional”. Dos de los recorridos más espectaculares es el descenso por el río Ourthe, en, Durbuy la ciudad más pequeña del mundo. Hay recorridos de 8, 12 y 23 kilómetros, pero es un trazado sencillo, pensando, especialmente, para que sea una actividad en familia.

Por otro lado, la bajada del Lesse en kayak o en canoa es una de las atracciones acuáticas estrella en Valonia. A lo largo de su recorrido de 12 o 24 kilómetros, se surcan sus aguas contemplando los paisajes naturales de su alrededor, llenos de castillos y peñascos impresionantes.

Lago Bütgenbach

En la comuna de Bütgenbach, cercana a las Ardenas y a la frontera Alemania, la mayor atracción turística es el lago artificial de nombre homónimo, de 120 hectáreas. En la zona sur se encuentra el centro deportivo Worriken, donde se puede practicar pesca, windsurf o vóley agua. A pocos metros es posible disfrutar de la playa y la arena en VENNtastic Beach, también conocida como playa fantástica, una zona delimitada con arena que emula a la perfección una costa.

‘Playa’ de Nawes

Aunque Valonia carezca de mar, no quiere decir que no tenga playas. También en las Ardenas, se encuentra el municipio de Herbeumont, donde se encuentra la ‘playa’ de Nawes, que recibe su nombre por la presa homónima. Se trata de una gran superficie de agua estancada rodeada de un paraje verde donde es posible relajarse y refrescarse bajo el sol no tan abrasador del verano belga. Es, además, accesible para personas con movilidad reducida.

‘Playa’ Maboge

A las orillas del Ourthe se encuentra la particular ‘playa’ de Magobe, un balneario fluvial que sea rodea de un entorno verde y tranquilo. Ofrece varias actividades necesarias para pasar un día de verano lejos del calor de la ciudad con espacio para barbacoas, juegos infantiles y cafeterías. Es también el lugar perfecto para los que disfrutan pescando en aguas bravas.

El valle de Ninglinspo

Desde las cumbres de las Ardenas en Lieja, el torrente de Ninglinspo, situado en el municipio de Aywaille y único en Bélgica, da paso a un parque acuático natural, lleno de cascadas, piscinas naturales y toboganes de agua para refrescarse en un soleado día de verano. Además, también se puede disfrutar del paisaje de la zona con un paseo por la naturaleza de 6 km alrededor.