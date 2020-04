Seis curiosidades por las que Jamaica es un país singular

Si bien los velocistas jamaicanos han puesto al país en el mapa del deporte mundial, con el multicampeón olímpico Usain Bolt como abanderado, el atletismo no es el deporte rey. Sí lo es, en cambio, el críquet, instalado en la isla desde el siglo XIX como herencia del pasado colonial británico. El estadio Sabina Park, situado en Kingston, es uno de los mayores del Caribe, con capacidad para más de 15.000 espectadores.

“Out of many, one people”, el lema nacional de Jamaica, se hace eco de las raíces multiculturales de la población. Está representado en el Escudo de Armas, que muestra a un hombre y a una mujer de la tribu Taína de pie a cada lado de un escudo con una cruz roja y cinco piñas doradas. En la parte superior, se encuentra un cocodrilo jamaicano montado en el casco real de la monarquía británica y el manto.

Entre las playas de Treasure Beach y el pintoresco pueblo de pescadores de Alligator Pond se halla, sobre empinados acantilados, el faro de Lover’s Leap, construido a 1700 pies sobre el nivel del mar, el más alto del hemisferio occidental. Cuenta la leyenda que desde aquí se precipitaron hacia la muerte, cogidos de la mano, dos esclavos cuyo amor estaba prohibido. Desde los riscos de más de 500 metros de altura hay unas vistas espectaculares del mar azul y del seco paisaje de sabana del interior.

En dirección a Runaway Bay, donde Colón pisó suelo jamaicano por primera vez, se encuentra el fascinante mundo de las cuevas Green Grotto. Algunas de las estalagmitas y estalactitas de estas cuevas calcáreas recuerdan a figuras, animales o vírgenes. Aproximadamente a 40 metros bajo tierra se encuentra un pequeño mar en el que viven peces ciegos.

Los Jardines Botánicos Reales, conocidos popularmente como “Hope Botanical Gardens” y fundados en 1873, se han convertido a día de hoy en el espacio verde público más grande de la región metropolitana de Kingston, y albergan la mayor colección botánica de Jamaica. La arboleda Cassia siamea, plantada en 1907, el Hibiscus elatus (Blue Mahoe) —el árbol nacional de Jamaica— y los mini jardines dentro del parque, en especial el jardín de cactus, con sus variedades raras, y el paseo de buganvillas, son algunos de los principales puntos de interés.

En las películas "El lago azul" y "Cocktail", la Blue Lagoon, al este de Port Antonio, juega un papel importante. Los visitantes pueden bañarse allí en azules aguas cristalinas como lo hicieron Brooke Shields y Tom Cruise. La casi redonda piscina natural, comunicada con el mar, se alimenta además de fuentes subterráneas.