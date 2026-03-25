El valle más impresionante del norte de Vietnam: arrozales en forma de escalera, aldeas entre la niebla y montañas que parecen irreales

A primera hora de la mañana, cuando la niebla todavía cubre las montañas, los arrozales de Sapa reflejan el cielo como si fueran espejos. Las terrazas verdes descienden por las laderas como escalones gigantes mientras pequeñas aldeas de madera aparecen entre nubes bajas y senderos de tierra. Así comienza el día en Sapa, Vietnam, una de las regiones más sorprendentes del norte del país.