El santuario de rinocerontes más importante de África: el único lugar del mundo donde ver a los últimos ejemplares en libertad

Durante décadas, los safaris africanos han estado asociados a grandes parques nacionales y escenas de fauna salvaje en libertad. Sin embargo, en los últimos años han surgido espacios que combinan el avistamiento con la conservación para que el visitante se sienta parte del entorno.

Uno de los ejemplos más claros es Ol Pejeta, en Kenia. Esta reserva privada no solo permite observar animales en su entorno natural, sino que también acerca al viajero a la realidad de especies en peligro crítico. Aquí, cada recorrido tiene una doble lectura: la experiencia y el compromiso con el futuro de la fauna africana.

Kenia, África / Istock

El mayor santuario de rinocerontes del mundo

Ol Pejeta se ha convertido en uno de los enclaves más relevantes de África en materia de conservación. Alberga la mayor población de rinoceronte negro de África oriental y, además, es el último refugio de los dos rinocerontes blancos del norte que quedan en el planeta.

Estos hechos hacen que la visita se mire de forma un poco distinta. Este lugar no trata únicamente de ver animales, sino que tiene un compromiso real con la protección de la especie, e integra programas que buscan garantizar su susupervivencia.

Rinocerontes en Ol Pejeta, Kenia / Istock

Cómo es hacer un safari en Ol Pejeta

El entorno natural es otro de los grandes atractivos de la reserva. Situada a los pies del monte Kenia, ofrece paisajes abiertos donde la sabana se extiende hasta el horizonte.

Durante los safaris es habitual encontrarse con elefantes, jirafas reticuladas, leones o hienas. Sin embargo, lo que diferencia a Ol Pejeta es la facilidad para observar rinocerontes, algo poco frecuente en otros destinos.

Además, la menor afluencia de vehículos permite disfrutar de los avistamientos con más calma, lo que incrementa las papeletas de ver especies exóticas en su hábitat.

Ol Pejeta propone experiencias que amplían la forma de explorar la sabana. Los safaris a pie, acompañados por guías especializados, permiten disfrutar el entorno desde otra perspectiva: seguir unas huellas, identificar un rastro y tener ocasión de vislumbrar comportamientos que pasan desapercibidos en un vehículo.

También destacan las visitas a proyectos locales y al santuario donde viven los últimos rinocerontes blancos del norte. Este encuentro, cercano y controlado, es uno de los momentos más impactantes del viaje, tanto por su valor simbólico como por la conciencia que genera.

Desde la habitación del lodge se ve cómo los elefantes se acercan a beber al atardecer / Istock / eli wilson

Qué esperar en un viaje al monte Kenia

Más allá de la fauna, hay un elemento que define la experiencia: el paisaje en sus distintos momentos del día. Los amaneceres marcan el inicio de la jornada con una luz suave que ilumina la sabana y activa a los animales. Desde muchos alojamientos es posible observar este despertar sin salir de la habitación.

Al atardecer, la luz se vuelve más cálida, el monte Kenia se perfila en el horizonte y la actividad disminuye, dando paso a una atmósfera más tranquila. Son instantes que aportan una dimensión distinta al safari.

Una pareja de rinocerontes en la reserva de Ol Pejeta, Kenia / Istock

Cómo visitar Ol Pejeta en un viaje por Kenia

La ubicación de Ol Pejeta, en la zona central del país, facilita su integración en un itinerario más amplio. Está bien conectada por carretera y avioneta, lo que permite combinarla con otros destinos como Samburu o el Masái Mara.

Club VIAJAR y PANGEA siempre recomiendan incluir Ol Pejeta en un viaje por Kenia pòrque añade variedad al recorrido: desde la conservación activa y la observación de rinocerontes hasta las grandes migraciones o paisajes más áridos. Ambos se han unido para crear itinerarios personalizados que hacen realidad las historias que lees cada mes en la revista.

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