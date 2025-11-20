El santuario de elefantes más importante de Europa estará a menos de una hora de Badajoz: será un recinto de más de 400 hectáreas, y recibirá a su primera huésped en 2026

Ubicado en una finca del distrito de Évora, a poco más de una hora de Lisboa y muy cerca de la frontera con España, hace ya unos años que el santuario está siendo acondicionado para recibir elefantes; de hecho, se espera que Kariba -una hembra de elefante africano que actualmente se encuentra en un zoo de Bélgica, y cuya familia fue víctima de la caza furtiva en Zimbabue durante la década de 1980- se convierta, este próximo 2026, en la primera huésped del santuario.