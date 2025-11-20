El santuario de elefantes más importante de Europa estará a menos de una hora de Badajoz: será un recinto de más de 400 hectáreas, y recibirá a su primera huésped en 2026
Se prevé que el santuario acoja un total de 30 elefantes que hayan vivido en cautiverio.
Alrededor del mundo, son miles los santuarios que efectúan la importantísima labor de dar un hogar a animales que, a lo largo de su vida, han vivido en cautiverio o sufrido abusos.
Si bien la mayoría de estos santuarios están dedicados a animales de granja o mascotas que han sido abandonados, también hay muchos santuarios para animales exóticos, en su mayoría rescatados de circos o zoológicos.
De Zimbabue a Portugal
Registrada en 2017 tanto en Reino Unido como en Portugal, la asociación Pangea Trust es una organización sin ánimo de lucro que tiene por objetivo proporcionar un hogar a elefantes que hayan vivido en cautividad en Europa, ofreciéndoles el espacio necesario para deambular, pastar y socializar a su gusto.
Ubicado en una finca del distrito de Évora, a poco más de una hora de Lisboa y muy cerca de la frontera con España, hace ya unos años que el santuario está siendo acondicionado para recibir elefantes; de hecho, se espera que Kariba -una hembra de elefante africano que actualmente se encuentra en un zoo de Bélgica, y cuya familia fue víctima de la caza furtiva en Zimbabue durante la década de 1980- se convierta, este próximo 2026, en la primera huésped del santuario.
Una vez allí, Kariba -a quien se espera que se unan hasta 30 otros elefantes a medida que crezca la organización- vivirá en un ámbito lo más natural y diverso posible, donde podrá pasear por terrenos cubiertos por bosques y colinas cubiertos por cielos abiertos. Además, cada elefante recibirá cuidados y atención personalizados diarios por parte de expertos, siempre siguiendo un plan nutricional y veterinario.
Aparte, la ONG se compromete a realizar investigaciones en colaboración con destacadas instituciones académicas sobre el bienestar de los elefantes y su adaptación ecológica, todo con el fin de perfeccionar las propias prácticas de gestión y compartir los conocimientos con otros santuarios, ecólogos y conservacionistas.
La vida en el santuario
A diferencia de los zoológicos, el santuario de Pangea Trust existirá exclusivamente para garantizar un hogar seguro y permanente a sus huéspedes, por lo que el comercio y la cría están terminantemente prohibidos. Allí irán tanto elefantes que hayan pertenecido a circos, como elefantes cuyos zoológicos ya no puedan mantenerlos.
La mayoría de elefantes que han vivido en cautividad no pueden regresar a la vida salvaje, así que el objetivo del santuario es ofrecerles unas condiciones que se asimilen el máximo posible a una vida de no cautividad.
Por todo esto, las visitas el santuario no estarán permitidas, aunque sí que se organizarán un número de jornadas de puertas abiertas para el público que quiera apoyar el proyecto. Tienen también previsto colaborar con instituciones académicas para que los estudiantes puedan visitar el santuario y conocer su labor.
Junto a esto, Pangea Trust está planeando tanto programas de voluntariado como un centro educativo sobre el santuario, el cual contará con exposiciones interactivas que permitirán a los visitantes aprender todo sobre los elefantes, así como observarlos en tiempo real.
Síguele la pista
Lo último