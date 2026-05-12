Ni Santorini ni Altea, la ciudad más espectacular del Mediterráneo está en el sur de Italia: sus calles son cuevas excavadas en la roca, tiene iglesias rupestres y fue considerada una vergüenza nacional antes de convertirse en Patrimonio de la Humanidad

Ay, cómo hemos cambiado. Eso debían pensar los políticos del siglo pasado cuando vieron (horrorizados) con sus propios ojos la forma de vida de una parte de la población del país: dentro de cuevas que estaban literalmente excavadas en la roca. Como si fueran trogloditas, dicho en el sentido más peyorativo del término, viviendo en una ciudad de piedra.

Un pueblo de casas excavadas en la roca, literal. / Istock

Y lo que para aquellos resultada una completa vergüenza, hoy no puede ser más sugerente y evocador. Porque esta ciudad existe: está en el sur de Italia, y lo más curioso es que se trata de una de las ciudades habitadas más antiguas del mundo. Viajar hasta allí es como visitar un lugar mágico que, aunque cueste creerlo, lleva habitado desde el Paleolítico.

Patrimonio de la Humanidad y Capital Europea de la Cultura

Para entender por qué Matera es como es, primero hay que entender el terreno en el que se asienta: una meseta calcárea en la región montañosa de Basilicata. Un paisaje de barrancos, profundas fisuras, rocas… todo es piedra. Eso lo explica todo.

Todo es de piedra en este pueblo de Italia. / Istock / 5

El centro histórico de la ciudad se divide en dos barrios: los Sassi de Matera. Es la zona más genuina y antigua, y declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Fue gracias a este reconocimiento que los habitantes de la ciudad italiana pudieron salvar las cuevas, esas en las que vivían desde la prehistoria, aunque con muy pocas condiciones higiénicas y salubres. Hoy son el ejemplo más importante de rehabilitación urbana del Mediterráneo.

Esa forma de vida tan precaria, sin apenas luz ni agua corriente, y compartiendo habitaciones con animales (cerdos, gallinas…) horrorizó tanto a la sociedad de la época, que los políticos definieron la ciudad como “vergüenza nacional”, sin saber que en realidad estaban contemplando una ciudad única en el mundo. Años después, la historia colocó a Materia en su lugar, llegando a ser Capital Europea de la Cultura. Quién lo hubiera dicho.

Estas casas pasaron de ser "vergüenza nacional" a Patrimonio de la Humanidad. / Istock / ermess

Qué ver en la ciudad de piedra más bonita de Italia

Adentrarse en los Sassi es pasear por la historia de Matera, moverse entre las cuevas prehistóricas y recorrer paisajes subterráneos en un lugar donde todavía quedan antiguas viviendas rupestres con más de 9.000 años de historia. Uno de los mejores ejemplos está en la Casa Cueva de Casalnuovo, habitada hasta 1958 (fecha en la que la población tuvo que abandonar las cuevas para irse a barrios más modernos).

Además de las casas cueva de los Sassi, lo que no hay que perderse en Matera son las iglesias rupestres, otro de los rasgos más distintivos de este asentamiento prehistórico italiano incluido en la lista de Patrimonio. Son más de 150 lugares de culto decorados con frescos de inspiración bizantina.

Tiene más de 150 templos de culto rupestres, y dos iglesias monumentales excavadas en la roca. / Istock / ermess

Pero hay más: en medio de los Sassi se levanta una gran roca que en su interior acoge dos iglesias monumentales excavadas también en la piedra: Santa María de Idris y San Giovanni in Monterrone. Y luego está la catedral barroca, aunque en realidad fue levantada en el siglo XIII y presenta un gran rosetón románico.

Desde aquí se tienen las vistas panorámicas más impresionantes del conjunto de casas trogloditas de Matera, esas que definen como ciudad de piedra y que tanto recuerda a Jerusalén. No es de extrañar que Pier Paolo Pasolini la eligiera para rodar ‘El Evangelio según San Mateo’ y Mel Gibson hiciera lo mismo con ‘La Pasión de Cristo’. Pero esa ya es otra historia.