La bahía del Caribe donde puedes ver la cría delas ballenas: un vergel de naturaleza con playas paradisiacas para huir del frío del invierno español

En la bahía de Samaná, República Dominicana, una columna de vapor sobre el agua puede cambiar el rumbo de todas las miradas. Después asoma un lomo; en ocasiones, una cola se eleva antes de la inmersión. Cada invierno, las ballenas jorobadas regresan a estas aguas para reproducirse y criar, un motivo para viajar a la República Dominicana pensando en enero o febrero y dedicar al mar algo más que una tarde de playa.

Una ballena jorobada levanta su aleta sobre el agua. / istock

Samaná, una bahía abierta a la vida del Atlántico

Samaná se encuentra en el noreste del país, en una región de montañas verdes, pueblos costeros y playas. Santa Bárbara de Samaná mira hacia la bahía, que durante la temporada recibe a las jorobadas. El viaje comienza en tierra, pero su principal expectativa está mar adentro, donde la observación exige tiempo y atención al horizonte.

La combinación de bosque, costa y vida marina amplía la imagen habitual del Caribe. Quien disfrute de la naturaleza de Puerto Rico encontrará aquí otro argumento para explorar la región. Reservar varios días permite alternar la salida al mar con el paisaje de la península, sin hacer depender todo el viaje de una única mañana.

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Por qué las ballenas viajan hasta estas aguas

Las jorobadas del Atlántico norte alternan zonas de alimentación en aguas frías con áreas de reproducción más cálidas. La República Dominicana forma parte de ese recorrido. La migración conecta lugares separados por miles de kilómetros, y explica por qué una bahía caribeña puede convertirse en escenario de cortejo, nacimientos y aprendizaje de las crías.

Una madre con su ballenato ofrece una escena distinta de un grupo de adultos. También pueden observarse soplos, aletas o saltos, aunque cada encuentro es diferente. El comportamiento del animal decide lo que se ve, igual que en los viajes de fauna al Serengeti . Mantener esa expectativa abierta permite apreciar una respiración tranquila tanto como un movimiento espectacular.

Montañas verdes junto a las aguas de la bahía. / istock

Enero y febrero, el momento de mirar hacia la bahía

La presencia invernal de las jorobadas convierte enero y febrero en meses adecuados para plantear el viaje. La temporada de observación suele comenzar a mediados de enero y prolongarse durante marzo; las fechas autorizadas se comprueban antes de organizar la salida. Elegir la temporada correcta es el primer paso, pero el estado del mar también cuenta y puede obligar a cambiar los planes.

¿Te imaginas dedicar una mañana a buscar ballenas y otra a caminar por la costa? Dejar margen evita apurar la única posibilidad de embarcar. Un recorrido flexible permite combinar la observación con el descanso, sin llenar cada jornada.

Una ballena jorobada emerge durante un salto. / istock

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Observar a las jorobadas sin interrumpirlas

La salida debe hacerse con operadores autorizados y siguiendo las reglas de la zona protegida. Los tiempos, las distancias y las aproximaciones existen para reducir las molestias, especialmente cuando hay crías. El barco acompaña la observación sin perseguir a las ballenas, y el viajero participa manteniendo una conducta tranquila y atendiendo a las indicaciones de la tripulación.

La experiencia puede completarse en tierra con el Museo de las Ballenas de Santa Bárbara, que ayuda a entender su presencia en la bahía. Conocer el ciclo del animal cambia lo que significa cada avistamiento. Esa mirada también resulta valiosa en el archipiélago brasileño de Fernando de Noronha , donde el interés por el mar va unido a su conservación.

El lomo de una jorobada frente a una embarcación de observación. / Kit Korzun

Los Haitises y El Limón, planes para volver a tierra

Los Haitises ofrece otro paisaje acuático: formaciones de roca caliza, manglares y cuevas con huellas de la cultura taína. La navegación permite observar cómo la vegetación ocupa las paredes y las orillas. La excursión añade historia y bosque a un viaje centrado en el mar, y conviene dedicarle su propio tiempo en lugar de encajarla apresuradamente tras otra salida.

El salto El Limón introduce una jornada a pie por senderos que pueden tener barro y pendientes. La cascada aparece rodeada de vegetación, y el recorrido merece tanta atención como la llegada. Quien busque más ideas de agua y bosque puede encontrar afinidades en el río Celeste de Costa Rica . Elegir actividades distintas permite descubrir Samaná también cuando el mar pide una pausa.

Roca caliza y vegetación junto al agua en Los Haitises. / istock

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Cuando empiezas a pensar en un viaje a la República Dominicana para ver ballenas, conviene resolver cuánto tiempo reservar, qué fechas elegir y cómo combinar mar y tierra. Los expertos que conocen el destino pueden ajustar las actividades a tus gustos, condición física y presupuesto. Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que viajes como eres, con un recorrido personalizado y acompañamiento durante la experiencia.

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Una playa de aguas turquesas rodeada de palmeras y montañas. / istock

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