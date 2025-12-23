Saint David's, la ciudad más pequeña (y misteriosa en Navidad) del Reino Unido

Pero en medio de semejante sencillez, y en pleno corazón de la ciudad, sorprende una majestuosa catedral anglicana de estilo gótico con más de 15 siglos de historia. Ahí donde se la ve, es el lugar más sagrado de Gales y uno de los centros de peregrinación más codiciados del Reino Unido. Tanto, que hasta el papa Calixto II afirmó que una peregrinación a St David’s valía como dos a Roma o incluso tres a Jerusalén.