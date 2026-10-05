Algunos de los paisajes más salvajes de África: manadas en la sabana, canales entre papiros y campamentos bajo las estrellas

En África, un safari puede empezar siguiendo unas huellas desde un todoterreno y continuar en una canoa que avanza entre papiros. La altura de la hierba, el nivel del agua y los movimientos de los animales cambian cada jornada. Kenia, Tanzania, Botsuana y Sudáfrica ofrecen escenarios distintos para un viaje de safari , desde el Serengueti hasta el Okavango. La emoción está en presenciar la vida salvaje mientras sigue su propio curso.

Jirafas cruzando una pista del Serengueti, Tanzania. / Joao Luiz Vieira / iStock

Safaris en África: qué significa observar la vida salvaje en su propio territorio

El guía detiene el vehículo ante unas marcas recientes sobre la tierra. Examina las huellas, escucha y busca movimiento en la vegetación. Aprender a interpretar el paisaje forma parte del safari: una llamada de alarma o una rama partida pueden aportar pistas sobre animales que todavía permanecen fuera de la vista.

La paciencia importa tanto como los prismáticos. Un leopardo puede seguir oculto durante horas y una manada de elefantes obliga a esperar mientras cruza la pista. Los safaris en Mozambique añaden otra dimensión: Gorongosa muestra cómo la recuperación de fauna transforma un parque. Conocer los proyectos de conservación ayuda a comprender lo que se está viendo.

¿Quieres viajar a Mozambique? Diseñamos tu viaje a medida / Club VIAJAR y PANGEA

Dónde hacer un safari: Masái Mara, Serengueti, delta del Okavango y Kruger

El Masái Mara, en Kenia, y el Serengueti, en Tanzania, comparten un ecosistema recorrido por grandes manadas de ñus y cebras. La Gran Migración sigue las lluvias y la disponibilidad de pastos, con desplazamientos que cambian a lo largo del año. Los cruces de ríos son una posibilidad, nunca una escena que pueda darse por asegurada.

Tanzania ofrece también el cráter del Ngorongoro , una caldera volcánica con praderas, lagos y zonas húmedas. En Botsuana, el Okavango despliega canales e islas. Kruger, en Sudáfrica, alterna sabanas y áreas arboladas: los elefantes pueden distinguirse a distancia, mientras un felino queda oculto en la vegetación. Cada entorno exige una manera diferente de buscar fauna.

En los safaris de Etosha, en Namibia , buena parte de la atención se concentra en las charcas durante los periodos secos. ¿Te imaginas quedarte junto al agua mientras llegan cebras, jirafas o elefantes? La espera junto a un abrevadero puede convertirse en el momento central de la jornada, con entradas, pausas y movimientos difíciles de anticipar.

Leopardo sobre un termitero en Namibia. / FABIAN MUELLER-MEINERS

Qué animales se pueden ver en un safari y cuáles son los cinco grandes

León, leopardo, elefante, rinoceronte y búfalo africano forman los cinco grandes. La expresión procede de la caza y agrupaba animales considerados especialmente peligrosos o difíciles de abatir a pie. El nombre tiene un origen histórico y no corresponde a su tamaño. Su presencia varía según el parque, algo importante al elegir destino.

Jirafas, guepardos, hipopótamos y aves también merecen tiempo. Ver cómo se alimentan o se relacionan aporta más que sumar nombres. En Ol Pejeta, en Kenia , la protección de rinocerontes incorpora otra lectura: vigilancia, seguimiento de ejemplares y recuperación de poblaciones. Los encuentros adquieren otro significado cuando se conoce el esfuerzo que sostiene la supervivencia de una especie.

Elefantes en el abrevadero de Okaukuejo, en Etosha, Namibia. / BEN MCRAE

Puedes dar forma a un safari a tu medida con Club VIAJAR y PANGEA .

Cómo cambia el safari de la sabana a los canales del Okavango

Desde un todoterreno se examinan claros, copas de árboles y extensiones de hierba. La posición elevada facilita detectar movimientos y cubrir distancias amplias. El guía combina la búsqueda de animales con paradas para observar su comportamiento, ajustando el ritmo a lo que encuentra por el camino.

En el Okavango, el mokoro sitúa al viajero casi a ras del agua. Esta canoa tradicional avanza por canales someros impulsada con una pértiga. Papiros y nenúfares quedan al alcance de la mirada; las aves y las pequeñas ranas de junco cobran protagonismo. La atención pasa del horizonte a los detalles de las orillas. Las salidas dependen del nivel del agua y de las condiciones locales.

Búfalos en el delta del Okavango, Botsuana. / BEN MCRAE

Cómo es dormir en un campamento de safari en plena sabana

Al anochecer, la lona deja pasar sonidos que una pared amortiguaría. Según la ubicación, pueden escucharse hienas o rugidos lejanos. Algunos campamentos cuentan con camas, baño privado y terrazas orientadas al paisaje. La tienda cambia la forma de percibir la noche, cuando la oscuridad hace prestar más atención a lo que se oye.

En los alojamientos sin vallado, la fauna puede atravesar las instalaciones. Por eso, los desplazamientos nocturnos pueden requerir acompañamiento del personal. Seguir las indicaciones del campamento forma parte de la estancia. Elegir dónde dormir también determina el entorno del despertar: una llanura abierta, una zona arbolada o los canales del delta.

Camping en el Parque Nacional del Serengeti, Tanzania. / SOFT LIHGT

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Cuando empiezas a pensar en un viaje de safari por África, surgen preguntas: qué país elegir, cuánto tiempo dedicar a cada reserva o qué alojamiento encaja contigo. Contar con expertos que conocen el lugar de primera mano ayuda a ordenar esas decisiones. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para que empieces a viajar como eres.

Un viaje a medida ajusta el recorrido a tus intereses y a tu presupuesto, desde la combinación de parques hasta el ritmo de las salidas y los días de descanso. El acompañamiento del equipo ayuda a preparar cada etapa con expectativas realistas sobre una fauna que vive en libertad.

¿Estás pensando en viajar a África y quieres vivir un safari a tu medida? Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR.

Las noticias con enlaces de compra sugieren de forma objetiva e independiente productos y servicios que pueden ser de interés para los lectores. Cuando el usuario realiza una compra a través de los enlaces específicos que aparecen en esas noticias, Prensa Ibérica percibe una comisión.