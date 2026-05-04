Aquí vive el 50% de los gorilas de montaña del planeta y nace el Nilo: es uno de los viajes de naturaleza más completos

La selva amanece húmeda en Bwindi. El suelo cede bajo las botas, las hojas rozan la ropa y los rastreadores se abren paso entre la selva impenetrable, atentos a cualquier rama recién partida. No hay una carretera panorámica ni una llanura abierta: aquí el viaje empieza metiéndose en el bosque, siguiendo el rastro de una familia de gorilas de montaña en uno de los lugares más emocionantes de África.

El trekking de gorilas de montaña en el Parque Nacional Impenetrable de Bwindi, Uganda, es una experiencia inolvidable que permite observar a estos primates en su hábitat natural. / Sara JANINI

Ese primer recorrido marca el tono de todo lo que viene después. Uganda no se descubre desde un solo paisaje, sino enlazando escenas muy distintas: la calma contenida frente a los gorilas, el movimiento constante de los chimpancés en Kibale, los leones que descansan en los árboles de Ishasha o el Nilo abriéndose paso entre rocas en Murchison Falls. El viaje avanza así, cambiando de ritmo y de escenario sin perder intensidad.

Bwindi: atravesando el bosque impenetrable en busca de gorilas de montaña

El trekking de gorilas empieza antes de verlos. Primero llegan las instrucciones de los guías, la organización de los grupos y esa mezcla de emoción y silencio que aparece cuando uno se adentra en el bosque. A veces la familia está cerca; otras, toca caminar durante horas entre laderas, raíces y vegetación cerrada.

El Parque Nacional de la Selva Impenetrable de Bwindi, en Uganda, es uno de los lugares más importantes del mundo para la conservación del gorila de montaña, albergando aproximadamente la mitad de la población mundial de esta especie en peligro de extinción. / Istock / Gunter Nuyts

Cuando por fin aparecen, todo se vuelve más lento. Un espalda plateada mastica hojas sin apartar la mirada, una cría se balancea en la rama de un árbol y el bosque parece contener la respiración. No es un safari de distancia ni de prismáticos: es una hora frente a una familia de gorilas, observando cómo siguen con su vida mientras tú intentas apreciar cada detalle sin hacer ruido.

Viajar a Kibale: el bosque donde los chimpancés se escuchan antes de verse

En Kibale, la selva tiene otro pulso. Antes de ver a los chimpancés, se oyen sus llamadas cruzando las copas, ramas que se agitan y movimientos rápidos que obligan a mirar hacia arriba. El guía marca el ritmo, pero el bosque manda: los chimpancés se desplazan, cambian de árbol y convierten la caminata en una búsqueda mucho más activa.

El Parque Nacional Kibale en Uganda es el mejor lugar del mundo para ver chimpancés en libertad, albergando más de 1.500 individuos y ofreciendo una tasa de avistamiento cercana al 90-95% / Istock / Gatis Vilbrants

Para quienes quieren viajar a Uganda más allá del safari clásico, Kibale aporta una energía distinta a la de Bwindi. Macarena Gordillo, embajadora de Uganda en PANGEA, explica que incluir ambas experiencias permite entender mejor la riqueza del país: los gorilas impresionan por la cercanía y la calma; los chimpancés, por su velocidad, sus sonidos y la forma en que transforman la selva en un escenario en movimiento.

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Viajar a Queen Elizabeth: sabana, canales y leones trepadores

Después de la densidad del bosque, Queen Elizabeth abre el paisaje. Aparecen las pistas de tierra, los horizontes más amplios, los búfalos, los elefantes y los antílopes. Pero más allá del safari en 4x4, este parque esconde una de las escenas más especiales del recorrido: el canal de Kazinga con hipopótamos agrupados en el agua, cocodrilos en las orillas y aves que levantan el vuelo al paso de la embarcación.

Los leones trepadores de árboles son la principal atracción del sector de Ishasha, en el sur del Parque Nacional Queen Elizabeth en Uganda. A diferencia de otros leones, estos felinos suben a las higueras y acacias para descansar durante el día, huyendo del calor y las moscas tsé-tsé. / Istock / Rixipix

En el sector de Ishasha, al sur del parque, la mirada se dirige hacia arriba. Allí es posible encontrar leones descansando sobre las ramas, protegidos del calor y de los insectos. No siempre ocurre, y precisamente por eso la búsqueda tiene algo de paciencia y recompensa: avanzar despacio, revisar cada copa de árbol y detenerse cuando una silueta dorada aparece tendida entre las ramas.

Viajar a Murchison Falls: el Nilo en su versión más salvaje

En Murchison Falls, el safari cambia de sonido. Ya no manda el crujido de la selva ni el motor del vehículo, sino el río. El Nilo Victoria avanza ancho y aparentemente tranquilo hasta que empieza a encajarse entre paredes de roca y cae con una fuerza que se escucha mucho antes de verse. Al acercarse a la cascada, la bruma empieza a humedecer el ambiente y, cuando el sol atraviesa la nube de agua pulverizada, aparece un arcoíris suspendido sobre la caída.

El Parque Nacional Murchison Falls, fundado en 1952 y situado al noroeste de Uganda, es el área protegida más grande del país y alberga las cataratas más potentes del mundo / Istock / Daniel Loncarevic

Desde Club VIAJAR y PANGEA recomiendan incluir Murchison Falls en un viaje a Uganda porque aporta una imagen muy distinta del país: la del Nilo abriéndose paso entre roca, con la fauna apareciendo en los márgenes como parte de ese gran escenario fluvial y con el sonido ensordecedor de la cascada más potente del mundo.

Viajar a Mabamba Swamp: el humedal donde buscar al picozapato

Cerca de Entebbe, Mabamba Swamp es uno de secretos mejor guardados que tiene Uganda. Aquí no hay grandes manadas ni cataratas, sino canales estrechos entre papiros y pequeñas barcas que avanzan casi en silencio mientras el guía rastrea una silueta muy concreta: el picozapato, una de las aves más singulares de África.

Mabamba, situado a orillas del Lago Victoria en Uganda, es un ecosistema fascinante conocido principalmente como uno de los mejores lugares del mundo para avistar al enigmático picozapato, un ave ave imponente que parece sacada de la época de los dinosaurios. Es esquiva, puede medir más de un metro de altura y tiene una mirada intimidante. / Istock / Liz Leyden

La búsqueda exige paciencia. El picozapato puede permanecer inmóvil durante largos minutos, con esa apariencia casi prehistórica que lo hace inconfundible, antes de moverse con una lentitud inesperada entre la vegetación. Integrar Mabamba al inicio o al final del viaje tiene sentido por su cercanía a Entebbe y añade una experiencia de naturaleza muy distinta a los gorilas, los chimpancés y los safaris fluviales. En este humedal, a orillas del lago Victoria, habitan más de 300 especies de aves.

Viajar a Jinja: donde el nace el río Nilo

El viaje puede empezar o terminar en Jinja, a orillas del lago Victoria, el segundo lago de agua dulce más grande del planeta. Aquí, el agua parece tranquila, casi inmóvil, hasta que empieza a fluir con dirección definida. Es en este punto donde se sitúa el origen del Nilo Blanco, el río que atravesará medio continente africano antes de llegar al Mediterráneo.

Jinja, conocida como la "capital de la aventura" de África Oriental, es una ciudad en el sureste de Uganda, famosa por albergar el nacimiento del río Nilo en el lago Victoria. / Istock / M.Torres / Travel-Images.com

La forma de vivirlo es acercarse al origen desde el agua. En barca, se navega sobre una superficie tranquila mientras el guía señala el punto en el que el lago se convierte en río. A partir de ahí, el paisaje cambia: el Nilo empieza a ganar velocidad y, en pocos kilómetros, se convierte en uno de los mejores lugares de África para practicar rafting en aguas bravas. Jinja combina así dos caras muy distintas del mismo río: la calma del nacimiento y la energía con la que comienza su recorrido de más de 6.600 kilómetros hacia el norte.

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Imaginar un viaje así es fácil; lo complicado suele ser darle forma. Decidir cuántos días dedicar a cada parque, cómo organizar los permisos de gorilas y chimpancés o qué alojamientos encajan mejor con el ritmo del viaje cambia por completo el resultado. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a transformar esa idea en un itinerario bien pensado y hecho a tu medida.

Uganda es un importante productor y exportador de té en África, destacado por su té negro de alta calidad. Los campos de té en los alrededores del Parque Nacional Kibale en Uganda son paisajes escénicos y vibrantes que bordean la densa selva tropical. / Istock / Ozbalci

La ventaja de un viaje a medida está precisamente ahí: en poder ajustar el recorrido a tu manera de viajar, desde los grandes primates hasta los safaris en barco, con la tranquilidad de contar con expertos que conocen el destino de primera mano.

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