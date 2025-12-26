Rutas de senderismo, lagos como espejos y panorámicas de vértigo: “Aquí las montañas están siempre presentes”

Sea cual sea el lugar al que nos dirijamos, el Monte Pilatus protagonizará nuestro telón de fondo. Subir a este gigante rocoso es posible mediante el tren cremallera más empinado del mundo. Otra opción es hacerlo en telecabina, partiendo desde Kriens para sobrevolar densos bosques y, a continuación, tomar el teleférico “Dragon Ride” hasta la cima. Una vez en la cumbre, podremos disfrutar de espectaculares vistas que abarcan desde el lago hasta los Alpes berneses. En días despejados es posible, incluso, vislumbrar el macizo del Gotardo.