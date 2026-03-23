La ruta escénica más bonita del mundo atraviesa carreteras serpenteantes, miradores de infarto y los fiordos del sur neozelandés: podrás disfrutarla en la nueva Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda

Después de pasar por la ciudad de Havelock, conocida como la "capital del mejillón verde", el camino continuará por la State Highway 6, adentrándose en el valle del río Pelorus. En esta zona se encuentra el famoso Pelorus Bridge Scenic Reserve, donde se puede hacer una caminata corta o nadar en sus aguas cristalinas. A medida que el viaje se acerca a Nelson, el paisaje se abre a fértiles colinas cubiertas de viñedos y huertos, característicos de la región. Nelson es conocida por su clima soleado, su escena artística vibrante y su proximidad al Parque Nacional Abel Tasman, convirtiéndola en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y la cultura local.