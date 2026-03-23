La ruta escénica más bonita del mundo atraviesa carreteras serpenteantes, miradores de infarto y los fiordos del sur neozelandés: podrás disfrutarla en la nueva Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda
Una joya neozelandesa que será una de las grandes paradas de la nueva expedición VIAJAR.
La próxima Expedición VIAJAR a Nueva Zelanda, que partirá en el mes de noviembre hacia el país con la compañía del director de la revista Josep María Palau, recorrerá una de las rutas escénicas más bellas del sur neozelandés. Se trata de un recorrido entre Picton y Nelson, dos de las ciudades que se visitarán en esta ruta.
|Información expedición a Nueva Zelanda
|Correo Electrónico:
|expedicionviajar@clubmarcopolo.es
|Teléfono:
|900 909 698
|Sitio web:
|www.club-viajar.es/expediciones
Picton es una pintoresca ciudad portuaria ubicada en la región de Marlborough, en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Situada cerca del extremo del área Queen Charlotte Sound, esta localidad es conocida por su belleza natural y su importancia como puerta de entrada a los sonidos de Marlborough. Con una variedad de cafeterías, restaurantes y galerías, Picton es un destino popular para los amantes del paisaje marítimo y ofrece oportunidades para disfrutar de actividades al aire libre, como caminatas, navegación y avistamiento de vida silvestre marina.
El traslado entre Picton y Nelson se hará por tierra, atravesando la citada ruta escénica. En primer lugar se hará por la carretera que serpentea a lo largo de la Queen Charlotte Drive, una ruta con impresionantes vistas de los fiordos y bahías del Marlborough Sounds. Haremos paradas en miradores como el de Governors Bay o Cullen Point para disfrutar del paisaje.
Después de pasar por la ciudad de Havelock, conocida como la "capital del mejillón verde", el camino continuará por la State Highway 6, adentrándose en el valle del río Pelorus. En esta zona se encuentra el famoso Pelorus Bridge Scenic Reserve, donde se puede hacer una caminata corta o nadar en sus aguas cristalinas. A medida que el viaje se acerca a Nelson, el paisaje se abre a fértiles colinas cubiertas de viñedos y huertos, característicos de la región. Nelson es conocida por su clima soleado, su escena artística vibrante y su proximidad al Parque Nacional Abel Tasman, convirtiéndola en un destino ideal para disfrutar de la naturaleza y la cultura local.
Nelson es conocida por ser la ciudad más soleada de Nueva Zelanda y por sus artesanos expertos e innovadores, sobre todo en la fabricación de vidrio cerámica y talla de hueso. La ciudad de Nelson es lo suficientemente grande como para ofrecer todos los servicios y comodidades de una gran ciudad, sin embargo, es lo suficientemente pequeña para ser íntima, acogedora y amable. Tiene el puerto pesquero más grande de Nueva Zelanda y es la puerta de entrada a un gran sector forestal y la industria de la horticultura.
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