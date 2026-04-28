Montañas de 4.000 metros, monasterios milenarios, 5 ciudades ancestrales y caravanas históricas: así es la ruta más fascinante de Asia

Más allá de los iconos habituales de China existe un itinerario que propone otra forma de viajar: lenta, profunda y ligada a la historia. Utilizada durante siglos para conectar las provincias del sur con el Tíbet, este itinerario dibujando hoy un recorrido que atraviesa algunos de los territorios más remotos del continente. Por ella circularon un día caravanas cargadas de té, caballos y tejidos y creó un puente entre culturas que marcó el ritmo del desarrollo de occidente.

Hablamos de la antigua Ruta del Té y los Caballos. Este trayecto histórico se despliega hoy entre paisajes cambiantes, desde la diversidad cultural de Yunnan hasta la espiritualidad del altiplano tibetano. Cada etapa introduce un ritmo distinto, más pausado y reflexivo, donde el entorno se convierte en protagonista.

Dali, uno de los lugares más bonitos del sur de China / Unsplash / Chongming Liu

La primera etapa de la Ruta del Té y los Caballos: de Yunnan a Shaxi

El recorrido arranca en Yunnan, una región donde reinan la diversidad cultural y el paisaje. Aquí las montañas conviven con lagos tranquilos y pueblos que han sabido conservar sus tradiciones.

Dali es uno de esos lugares donde el viaje encuentra equilibrio. Situada entre las montañas Cangshan y el lago Erhai, combina arquitectura tradicional, patios interiores y una atmósfera pausada que marca el tono del itinerario. Frente al lago, las Tres Pagodas del templo Chongsheng aportan una imagen reconocible de esta parte del sur chino.

En Shaxi, el pasado comercial de la ruta se hace evidente. Este enclave fue durante siglos un punto de encuentro entre comerciantes, y esa esencia sigue viva en su plaza de mercado. Caminar por sus calles empedradas permite imaginar el tránsito constante de caravanas que avanzaban hacia el norte.

La arquitectura del monasterio de Songzanlin, en Shangri-La, con sus tejados dorados / Istock / Puripatl

La segunda etapa de la Ruta del Té y los Caballos: del río Yangsté a Shangri-La

A medida que se gana altura, nuestro paisaje va mutando. Las montañas se elevan, los valles se estrechan y la naturaleza se vuelve imponente. La Garganta del Salto del Tigre representa uno de los momentos más impactantes del recorrido. El río Yangtsé discurre entre paredes verticales de gran altura, creando un entorno en el que no podemos evitar reflexionar sobre la dificultad de este antiguo paso.

Cerca de allí, Lijiang introduce un contraste. Sus canales de agua, sus calles empedradas y la presencia constante de la Montaña Nevada del Dragón de Jade crean un paisaje donde la cultura Naxi sigue formando parte de la vida diaria.

El avance hacia Shangri-Lamarca un punto de inflexión. La altitud se hace más evidente, las banderas de oración aparecen en el paisaje y los monasterios empiezan a dominar el territorio. El monasterio Songzanlin, situado sobre una colina, es uno de los referentes visuales del lugar, con sus tejados dorados destacando sobre el valle.

Conjunto histórico del palacio de Potala, Lhasa, Patrimonio de la Humanidad. / hxdyl/iStock

La tercera etapa de la Ruta del Té y los Caballos: Lhasa y las montañas del Tíbet

El recorrido alcanza su núcleo más simbólico en Lhasa. La ciudad, considerada el centro espiritual del Tíbet, está presidida por el Palacio del Potala, cuya presencia define el horizonte.

En el entorno del templo de Jokhang, el ambiente vuelve a cambiar. El barrio de Barkhor reúne a peregrinos que recorren el circuito ritual de forma continua, generando una escena donde la espiritualidad forma parte de la vida cotidiana.

Tras Lhasa, la ruta continúa entre grandes extensiones del altiplano tibetano. Montañas, pasos elevados y lagos sagrados acompañan el trayecto. El lago Yamdrok destaca por el contraste de sus aguas turquesas con las cumbres nevadas que lo rodean. En localidades como Gyantse y Shigatse, los monasterios siguen siendo espacios activos, donde las tradiciones mantienen su vigencia.

Yaks en el Lago Yamdrok es un lago de agua dulce y uno de los tres lagos sagrados más grandes en el Tíbet, China / Istock / toloren

Cómo hacer la Ruta del Té y los Caballos

La Ruta del Té y los Caballos es un recorrido por siglos de intercambio cultural. Cada etapa refleja la conexión entre territorios que, a pesar de la distancia, han compartido historia, comercio y creencias. La mejor forma de recorrerla es de la mano de los que mejor conocen el terreno, por eso Club VIAJAR y PANGEA se han unido para ofrecer viajes personalizados a los destinos más apetecibles que aparecen en la revista. Entra en PANGEA y haz realidad los viajes que has leído en VIAJAR.