Viajar por el oeste de Estados Unidos es cambiar de paisaje en cada tramo: de las playas y los barrios de Los Ángeles a los neones de Las Vegas, de la inmensidad del Gran Cañón a los bosques de Yosemite y las calles de San Francisco.

Golden Gate en San Francisco, California, USA. / simonkr

El recorrido también puede incluir Bryce Canyon y Zion, dos parques de Utah con formaciones rocosas muy distintas. Es una ruta para combinar ciudades, naturaleza y carretera sin convertir cada jornada en una carrera.

¿Dónde empieza una ruta por el oeste de Estados Unidos?

Los Ángeles puede ser el primer contacto con California, con sus playas, estudios de cine y barrios de personalidad propia. Desde allí, una opción es volar a Las Vegas y recoger el vehículo para iniciar la parte terrestre del viaje.

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La ciudad ofrece un contraste inmediato: grandes hoteles, espectáculos y luces en mitad del desierto. A partir de Las Vegas, la carretera conduce hacia Arizona y los grandes parques del oeste.

El itinerario puede ajustarse a las preferencias de cada viajero: dedicar más tiempo a las ciudades, ampliar las visitas a los parques o reducir los desplazamientos largos.

Una calle bordeada de palmeras ofrece vistas de Los Ángeles al atardecer. / Ryan Herron

El Gran Cañón, una escala para mirar el paisaje desde el borde

El Gran Cañón del Colorado es uno de los grandes hitos de la ruta. En el South Rim, los miradores permiten observar las capas de roca, el cauce del río Colorado y la profundidad del cañón desde distintos ángulos. Desert View Drive enlaza varios puntos panorámicos y permite detenerse para contemplar el paisaje con calma.

La visita no tiene por qué limitarse a una fotografía. Recorrer un tramo del Rim Trail o esperar a que cambie la luz ayuda a percibir la escala del lugar. Para ampliar la experiencia, conviene reservar tiempo para los miradores y consultar las condiciones del parque antes del viaje.

El río Colorado serpentea por el Gran Cañón al atardecer. / tobiasjo

Bryce Canyon y Zion: dos parques de Utah con paisajes distintos

Bryce Canyon destaca por sus hoodoos, columnas y agujas de roca modeladas por la erosión. Desde los miradores del Bryce Amphitheater se aprecia la concentración de estas formaciones; quienes dispongan de más tiempo pueden continuar por la carretera panorámica del parque.

Zion propone otra escala. Sus paredes de roca acompañan el recorrido por el cañón y sirven de punto de partida para paseos y rutas de distinta dificultad. Durante la temporada del servicio de autobuses, el acceso a Zion Canyon se realiza en lanzadera gratuita, un detalle que conviene tener en cuenta al organizar la visita.

Las formaciones rocosas de Bryce Canyon al amanecer. / LordRunar

Yosemite, del granito de El Capitán a las cascadas del valle

Yosemite aporta un cambio de escenario después de los desiertos de Arizona y Utah. En Yosemite Valley se concentran algunas de las imágenes más reconocibles del parque, como El Capitán, Half Dome y las cascadas que descienden por las paredes de granito. Los caminos y miradores permiten descubrir el valle a diferentes ritmos.

La ruta desde Nevada o Utah exige planificar bien los desplazamientos y revisar qué carreteras están abiertas en la fecha elegida. Desde el área de San Francisco se puede llegar al parque por varias entradas, aunque las distancias dentro de Yosemite son mayores de lo que sugiere el mapa.

El río Merced y las paredes de granito de Yosemite Valley, en el Parque Nacional de Yosemite. / TravelShotz

San Francisco y la costa de California

San Francisco reúne algunos de los iconos urbanos más reconocibles de California: el Golden Gate, los tranvías, las casas victorianas y los barrios que suben y bajan por sus colinas. También permite cambiar el ritmo después de varios días en carretera, con paseos junto a la bahía, mercados y visitas culturales.

Si el recorrido continúa hacia el sur, Monterey, Big Sur y Santa Bárbara ofrecen una transición entre la ciudad y el litoral. Los acantilados, los puentes y las calas convierten la carretera costera en parte de la experiencia. Antes de elegir el tramo, conviene revisar el estado de las vías y decidir si el viaje termina en San Francisco o continúa hacia Los Ángeles.

La Transamerica Pyramid destaca entre los edificios del centro de San Francisco, al fondo de una calle en pendiente. / FRANK PETERS

Haz realidad los viajes que siempre has leído en VIAJAR

Club VIAJAR y PANGEA pueden ayudarte a organizar una ruta por el oeste de Estados Unidos según el tiempo disponible, las ciudades que quieras incluir y el ritmo del viaje. Un recorrido a medida permite decidir cuánto dedicar a cada parque, cómo enlazar los trayectos y qué experiencias sumar en California, Nevada, Arizona y Utah.

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Un artista caracterizado como Elvis posa con su guitarra ante el célebre cartel "Welcome to Fabulous Las Vegas". / LPETTET

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