La ruta musical más legendaria de Estados Unidos sigue el curso del Mississippi: las ciudades donde nacieron el blues, el jazz y el rock

Quien piensa en Estados Unidos suele imaginar grandes ciudades, parques nacionales o carreteras infinitas atravesando el país. Sin embargo, existe una ruta que se recorre casi siempre con una banda sonora de fondo: un viaje que conecta algunas de las ciudades donde nacieron el blues, el jazz, el soul o el rock. Desde Chicago hasta Nueva Orleans, esta travesía musical atraviesa el corazón del sur estadounidense siguiendo el curso del río Mississippi. Dentro de los muchos viajes a Estados Unidos posibles, este recorrido se ha convertido en uno de los más fascinantes para quienes quieren entender cómo la música moldeó la cultura del país. ¿Te imaginas recorrer carreteras míticas mientras descubres la cuna de un estilo musical diferente en cada parada?