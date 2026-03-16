La ruta musical más legendaria de Estados Unidos sigue el curso del Mississippi: las ciudades donde nacieron el blues, el jazz y el rock
Desde clubes históricos hasta bares diminutos donde la música suena cada noche, este viaje por carretera en Estados Unidos sigue la huella de los sonidos que cambiaron la historia de la música moderna.
Quien piensa en Estados Unidos suele imaginar grandes ciudades, parques nacionales o carreteras infinitas atravesando el país. Sin embargo, existe una ruta que se recorre casi siempre con una banda sonora de fondo: un viaje que conecta algunas de las ciudades donde nacieron el blues, el jazz, el soul o el rock. Desde Chicago hasta Nueva Orleans, esta travesía musical atraviesa el corazón del sur estadounidense siguiendo el curso del río Mississippi. Dentro de los muchos viajes a Estados Unidos posibles, este recorrido se ha convertido en uno de los más fascinantes para quienes quieren entender cómo la música moldeó la cultura del país. ¿Te imaginas recorrer carreteras míticas mientras descubres la cuna de un estilo musical diferente en cada parada?
Los especialistas en Estados Unidos en PANGEA coinciden en que esta ruta no es solo un itinerario cultural, sino un viaje emocional. Cada ciudad tiene su propio sonido, su propia historia y sus propios escenarios legendarios: bares donde tocaron músicos que después cambiarían la historia de la música.
Chicago, donde el blues electrificó la ciudad
El viaje suele comenzar en Chicago, una ciudad que transformó el blues rural del sur en un sonido eléctrico y urbano que acabaría influyendo en el rock y en buena parte de la música moderna.
En barrios como South Side, los clubes de blues siguen abiertos cada noche y mantienen viva una tradición musical que nació entre comunidades afroamericanas llegadas desde el sur durante el siglo XX. Escuchar música en directo aquí va más allá del entretenimiento: es una manera de entender la historia social y cultural de Estados Unidos.
Nashville, la capital del country
A medida que la carretera avanza hacia el sur aparece Nashville, una ciudad completamente ligada a la música. Aquí nació y se consolidó el country moderno, y hoy sigue siendo uno de los grandes centros de la industria musical estadounidense.
Broadway, su avenida más famosa, está llena de bares donde la música en directo suena desde la mañana hasta bien entrada la madrugada. Cada local tiene su propio escenario y es habitual encontrar músicos emergentes compartiendo cartel con artistas consagrados.
Son ciudades que, desde Club VIAJAR y PANGEA, recomiendan a viajeros que desean descubrir el país desde una perspectiva cultural distinta.
Memphis, donde el blues se encontró con el rock
Memphis es uno de los lugares más míticos de esta ruta. Aquí confluyeron distintas tradiciones musicales que dieron lugar a nuevos sonidos, desde el blues hasta el rock and roll.
Beale Street sigue siendo el corazón musical de la ciudad, con bares históricos donde cada noche suenan guitarras y voces que recuerdan a leyendas como B.B. King. Muy cerca se encuentra también Graceland, la casa de Elvis Presley, que convirtió Memphis en uno de los epicentros del rock.
Caminar por estas calles es recorrer capítulos fundamentales de la historia de la música.
Clarksdale y el alma del Delta Blues
Más al sur aparece Clarksdale, en Mississippi, una pequeña ciudad considerada uno de los lugares de nacimiento del blues. Aquí, en el Delta del Mississippi, surgieron algunos de los sonidos más influyentes de la música del siglo XX.
Sus bares y juke joints conservan una atmósfera auténtica y casi atemporal. Escuchar música en directo en estos espacios íntimos permite acercarse al blues en su forma más pura.
Nueva Orleans, donde todo termina con jazz
La ruta suele culminar en Nueva Orleans, una ciudad donde la música forma parte de la vida cotidiana. El jazz nació aquí a comienzos del siglo XX y aún hoy resuena en cada esquina del histórico French Quarter.
Las calles del barrio antiguo se llenan de músicos callejeros, pequeñas bandas y clubes donde cada noche suenan trompetas, saxofones y pianos. Es un final perfecto para un viaje donde cada ciudad ha aportado una pieza distinta a la historia de la música.
Un viaje a Estados Unidos con banda sonora propia
Recorrer esta ruta musical es descubrir Estados Unidos a través de sus sonidos: carreteras que atraviesan el sur profundo, bares históricos donde la música sigue viva y ciudades que transformaron la cultura contemporánea.
Es el tipo de viaje que recomiendo a quienes quieren conocer el país de una forma diferente, siguiendo el hilo invisible que conecta estilos musicales, historias personales y lugares míticos.
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