Parecen reales pero no lo son: la misteriosa ruta de murales hiperrealistas que 'mienten' en la ciudad más antigua y bonita de Francia (y no es París)

Siguiendo la idea de esa técnica de pintura con la que se engaña a la vista, el ayuntamiento de la ciudad puso en marcha una iniciativa en las calles de su centro histórico de la mano del artista A. Fresco. Suyo es el primer trampantojo actual de la ciudad, con el que desvela un secreto: que la Arlesiana (famoso personaje de una pieza teatral compuesta por Bizet) no era de Arles, sino de Béziers. Lo cuenta todo en una gran fachada que hay (totalmente a la vista) en la esquina entre la avenida Paul Riquet y Boïeldieu, muy cerca del teatro y del jardín de los Poetas, lugares imprescindibles de paso en cualquier visita a la ciudad.