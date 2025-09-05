La ruta más larga del mundo que se puede hacer a pie: lleva 10 años, une 50.000 kilómetros y cruza los paisajes más peligrosos del planeta

Durante el invierno, cuando las aguas se congelan, es posible caminar sobre el hielo y curzar hasta Alaska. De hecho, ni siquiera serías el primero en lograrlo. En 2006, el británico Karl Bushby y el aventurero franco-estadounidense Dimitri Kieffer cruzaron a pie este tramo helado de 90 kilómetros en 15 días. De cuando en cuando hay expediciones o competiciones deportivas autorizadas por mar o a pie. Sin embargo, para un particular es prácticamente imposible, no por su dificultad técnica, que también, sino por sus complicaciones burocráticas: la costa occidental del estrecho es una zona militar cerrada; y no hay frontera ni aduana que permita el paso de civiles.