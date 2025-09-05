La ruta más larga del mundo que se puede hacer a pie: lleva 10 años, une 50.000 kilómetros y cruza los paisajes más peligrosos del planeta
De Ciudad del Cabo a la Patagonia, atravesando desiertos, selvas y glaciares: la aventura definitiva existe, pero pocos se atreverían a completarla.
Imaginar un viaje a pie que atraviese medio planeta puede sonarnos a historia sacada de una novela de Julio Verne, pero lo cierto es que es técnicamente posible. Existe una posible ruta que conecta el extremo sur de África con el confín austral de América del Sur, sumando unos 50.000 kilómetros en total. ¿El único problema? Para completarla hay que atravesar algunos de los lugares más peligrosos del mundo, que incluyen paisajes extremos, climas hostiles y fronteras casi imposibles.
No es un itinerario turístico al uso, sino un desafío que une trocitos de vías existentes y que, según se calcula, podría llevar alrededor de diez años. Es la ruta más larga que se puede hacer a pie, técnicamente es posible y todavía no la ha completado nadie.
El recorrido de la ruta más larga del mundo
Primera parte: África
El punto de partida está en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Desde ese escenario de barcos, teleféricos y urbe, el caminante debe dirigirse hacia el norte, tomando como destino El Cairo, en Egipto. En este trayecto se atraviesan Botsuana, Zimbabue, un pequeño tramo de Mozambique, Zambia, Tanzania, Uganda, Sudán del Sur y Sudán. Solo este segmento africano suma 9.300 kilómetros —unas 2.093 horas caminando sin descanso— y se realiza a través de sabanas, desiertos y regiones donde la naturaleza y la inestabilidad política hacen que cada paso sea un riesgo.
Segunda parte: Asia
Desde Egipto, la ruta continúa cruzando hacia Asia a través de Israel. Dirigiéndose hacia el norte, pasa por Siria, Turquía y Georgia. Finalmente, desemboca en la amplísima Rusia. Allí se abre el horizonte interminable de Siberia, que tendremos que atravesar por completo hasta desembocar en el estrecho de Bering.
Durante el invierno, cuando las aguas se congelan, es posible caminar sobre el hielo y curzar hasta Alaska. De hecho, ni siquiera serías el primero en lograrlo. En 2006, el británico Karl Bushby y el aventurero franco-estadounidense Dimitri Kieffer cruzaron a pie este tramo helado de 90 kilómetros en 15 días. De cuando en cuando hay expediciones o competiciones deportivas autorizadas por mar o a pie. Sin embargo, para un particular es prácticamente imposible, no por su dificultad técnica, que también, sino por sus complicaciones burocráticas: la costa occidental del estrecho es una zona militar cerrada; y no hay frontera ni aduana que permita el paso de civiles.
Tercera parte: América del Norte
Superado el obstáculo del Bering, el viajero entraría en Alaska para encarar una ruta que desciende por Norteamérica: Canadá, Estados Unidos, México y todo el istmo centroamericano (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá). En teoría, la ruta sigue la Panamericana, la carretera más larga del mundo, pero hay un punto donde esta vía desaparece. El estrecho de Bering no es el punto más peligroso de esta ruta, como tampoco lo son Siberia ni la saban africana.
Entre Panamá y Colombia se encuentra el Tapón del Darién, una tan selva densa y hostil que es el único corte de la carretera Panamericana tras considerar imposible asfaltar aquí. Es considerada uno de los tramos más peligrosos del planeta: inundaciones, insectos venenosos, mafias criminales y un terreno montañoso plagado de ríos caudalosos hacen que, aunque son muchos los que intentan cruzarlo persiguiendo el sueño americano, son pocos los que salen. Es un viaje casi suicida.
Cuarta parte: América del Sur
Si alguien lograra atravesar el Darién, el final de la ruta es un paseo. El camino se abre paso hacia el sur bordeando los Andes y cruzando países como Colombia, Perú, Brasil, Bolivia y Argentina. El destino final está en Puerto Almanza, en Tierra del Fuego, uno de los lugares habitados más australes del planeta. Es aquí, entre glaciares, fiordos y vientos gélidos, dondela odisea encuentra su cierre: nada menos que en el fin del mundo.
