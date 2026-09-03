Ruta por Jordania en 10 días: de las columnas de Jerash al Tesoro de Petra y el desierto de Wadi Rum

Una ruta por Jordania en 10 días empieza mejor en el norte y termina mirando hacia el desierto. Amán sirve como primera toma de contacto, Jerash obliga a retroceder hasta la época romana y, a medida que la carretera avanza hacia el sur, aparecen mosaicos bizantinos, el Mar Muerto y finalmente Petra, donde una jornada completa apenas basta para recorrer los grandes monumentos.

Después llega Wadi Rum. El asfalto desaparece, el equipaje queda en el campamento y el viaje continúa en 4x4 entre arena y paredes de arenisca. Esa progresión permite viajar a Jordania sin saltar continuamente entre lugares aislados y reservar más tiempo para las dos etapas que más lo necesitan: Petra y el desierto.

Qué ver en Amán y cuánto tiempo dedicar a la capital

Amán merece al menos una jornada completa. Desde la Ciudadela se observa una ciudad extendida sobre colinas cubiertas de edificios claros, mientras alrededor aparecen restos del templo de Hércules y del Palacio Omeya. Desde allí se distingue también el Teatro Romano, al que se puede bajar para continuar caminando hacia Al-Balad.

En el centro cambia por completo la experiencia. Hay puestos de especias, panaderías donde el pan sale todavía caliente y pequeños restaurantes en los que probar falafel, hummus o knafeh. Dos noches en Amán permiten visitar la capital con calma y dedicar otra jornada a Jerash sin volver a hacer la maleta.

Jordania tiene muchos otros monumentos como el Templo de Hércules en Ammán / Istock / vovashevchuk

Jerash: caminar entre columnas, teatros y plazas de una antigua ciudad romana

La entrada por el Arco de Adriano anticipa lo que viene después. El camino conduce hacia el hipódromo, la plaza oval y una larga avenida flanqueada por columnas donde todavía se distingue cómo se organizaba la antigua Gerasa. Los teatros y templos completan una visita que merece varias horas.

Jerash aporta algo que Petra no repetirá: aquí se camina por calles, plazas y edificios públicos de una ciudad grecorromana. Dedicar entre tres y cuatro horas permite superar la visita rápida a la plaza oval y recorrer con tiempo la avenida columnada, los templos y los teatros.

Las ruinas de la antigua ciudad de Jerash en Jordania / Istock / tunart

Madaba y Monte Nebo: la mejor forma de aprovechar el camino hacia el Mar Muerto

Al salir de Amán hacia el sur, Madaba permite hacer una parada que encaja naturalmente en el trayecto. Dentro de la iglesia de San Jorge se conserva el mosaico bizantino de Tierra Santa, una representación cartográfica realizada con pequeñas teselas donde aparecen Jerusalén y otros lugares de la región.

Pocos kilómetros después, el Monte Nebo introduce otro capítulo histórico ligado a la tradición bíblica. Cuando el cielo está despejado, desde sus miradores se observa el valle del Jordán y el entorno del Mar Muerto. Hacer ambas visitas camino del Mar Muerto permite concentrar tres lugares en una misma jornada sin convertirlos en excursiones independientes desde Amán.

El monte Nebo es uno de los lugares más sagrados de Jordania. / Istock / MissKylaAnn

¿Merece la pena dormir junto al Mar Muerto?

El primer baño sorprende por una cuestión física muy sencilla: el cuerpo sube hacia la superficie y permanecer boca arriba requiere muy poco esfuerzo. La elevada concentración de sales explica esa flotabilidad y también obliga a tomar algunas precauciones.

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Conviene entrar sin heridas recientes, evitar afeitarse poco antes del baño y mantener el agua lejos de ojos y boca. Después, una ducha de agua dulce ayuda a retirar la sal de la piel.

Una noche junto al Mar Muerto encaja bien si quieres utilizar las instalaciones del alojamiento y romper el recorrido antes de continuar hacia Petra. Si los diez días van ajustados y el hotel no forma parte de la experiencia que buscas, unas horas pueden ser suficientes y esa noche puede trasladarse a Petra. Puedes diseñar tu viaje junto a un experto podrás ajustar cada detalle para adaptarlo a tu medida.

El Mar Muerto de Jordania / @Launchmetrics Spotlight / vvvita / Agencia iStock

¿Cuántos días necesitas realmente para visitar Petra?

La primera impresión llega mucho antes del Tesoro. Desde el centro de visitantes se avanza hasta entrar en el Siq, un desfiladero natural de algo más de un kilómetro cuyas paredes alcanzan entre 80 y 100 metros de altura y, en algunos tramos, se estrechan hasta apenas dos metros. El camino sigue antiguos canales de agua nabateos excavados en la roca y conserva partes del pavimento que utilizaron después los romanos. A medida que se avanza, la luz entra desde arriba en franjas cada vez más estrechas hasta que, al final del cañón, aparece una parte de la fachada de Al-Khazneh entre las paredes.

Ese primer encuentro explica por qué Petra funciona mejor sin prisas. El Tesoro mide unos 39 metros de altura, pero detenerse únicamente delante de él deja fuera la mayor parte de la antigua capital nabatea. El sendero principal continúa hacia el teatro excavado en la roca, las Tumbas Reales, la vía columnada y Qasr al-Bint. El Tesoro es la puerta de entrada a Petra, no el final de la visita.

El Tesoro de Petra, conocido en árabe como Al-Khazneh, es el monumento más famoso y emblemático de la antigua ciudad nabatea (Jordania). Tallado directamente en roca de arenisca rosada en el siglo I a.C., destaca por su imponente fachada de estilo helenístico y su diseño monumental. / Istock / vovashevchuk

Primer día en Petra: atravesar el Siq, descubrir el Tesoro y seguir hasta el corazón de la ciudad nabatea

Entrar temprano permite recorrer el Siq cuando todavía hay menos movimiento. Después de la primera parada frente al Tesoro, merece la pena continuar sin volver inmediatamente hacia la salida. La Calle de las Fachadas conduce hacia el teatro, excavado directamente en la montaña, y las Tumbas Reales ocupan una enorme pared de roca con fachadas que cambian de tonalidad según avanza el día.

Más adelante, la vía columnada ayuda a entender que Petra fue una ciudad activa y no una colección de tumbas monumentales. Los nabateos controlaron importantes rutas comerciales y desarrollaron un sofisticado sistema hidráulico para aprovechar el agua en un entorno árido. Caminar hasta esta zona permite pasar de la imagen más famosa de Petra a comprender cómo funcionaba realmente una ciudad levantada entre montañas.

El primer día ya supone varias horas a pie, por lo que reservar el Monasterio para la jornada siguiente evita afrontar su subida cuando el cansancio empieza a pesar. También deja margen para detenerse en miradores, observar detalles de las fachadas y regresar por el Siq con otra luz.

El Siq de Petra. / Istock / mantaphoto

Segundo día en Petra: subir hasta el Monasterio y descubrir una fachada todavía mayor que el Tesoro

El segundo día tendrá un objetivo distinto: Ad Deir, el Monasterio. Para llegar hay que afrontar una larga sucesión de escalones, con paradas en pequeños puestos y puntos desde los que empiezan a abrirse las montañas de Petra. Al final aparece una fachada de unos 47 metros de ancho y 40 metros de alto, excavada directamente en la roca.

Aquí compensa dejar tiempo después de la subida. Frente al Monasterio hay espacio para sentarse, recuperar fuerzas y observar la fachada sin tener que iniciar inmediatamente el regreso. Desde algunos senderos cercanos también se abren vistas hacia el paisaje montañoso que rodea Petra.

Si la condición física y el tiempo acompañan, se pueden añadir otros recorridos señalizados. La decisión conviene tomarla sobre el terreno según temperatura y esfuerzo acumulado, porque Petra exige bastante más físicamente de lo que sugieren las fotografías. Por eso, diseñar tu viaje junto a un experto te permitirá ajustar cada detalle, resolver cualquier duda y adaptar cada parte del viaje a tu medida.

Monasterio Ad Deir, en Petra. / cinoby

Petra de noche: volver por el Siq entre miles de velas encendidas

Después de haber recorrido Petra de día, regresar al Siq por la noche ofrece una experiencia distinta. El recorrido oficial de Petra By Night sigue el desfiladero iluminado por más de 2.000 velas hasta llegar al Tesoro, donde actualmente se combinan iluminación, proyecciones y narración. La entrada nocturna se compra aparte y requiere disponer de una entrada diurna válida o Jordan Pass.

La experiencia cambia especialmente dentro del Siq. Con menos referencias visuales, las paredes parecen todavía más altas y las velas marcan únicamente el camino por el suelo. Al llegar al final, el Tesoro aparece iluminado frente a la explanada. Petra de noche merece la pena como complemento después de haberla recorrido de día, porque permite reconocer el mismo camino y los mismos monumentos en unas condiciones completamente diferentes.

Además, dormir en Wadi Musa resulta especialmente práctico si se quiere combinar el espectáculo nocturno con una entrada temprana al yacimiento a la mañana siguiente. Así se evita añadir desplazamientos y se aprovechan dos de los mejores momentos para recorrer Petra: la noche y las primeras horas del día.

Petra iluminada por las cientos de velas que te acompañan por las noches y con la luna asomando por arriba / SasinParaksa / ISTOCK

Wadi Rum: por qué pasar una noche en el desierto merece el desvío

La entrada en Wadi Rum cambia la forma de moverse. El coche se queda atrás y el viaje continúa en la parte trasera de un 4x4 abierto, avanzando por pistas de arena entre paredes de arenisca que van cerrando y abriendo el paisaje. En algunos tramos el vehículo acelera sobre terreno firme; en otros reduce la velocidad para entrar en cañones estrechos o detenerse junto a formaciones rocosas que solo se entienden cuando bajas y caminas unos minutos.

A mitad del recorrido, el silencio se nota de verdad cuando el motor se apaga. Puedes subir a una duna, entrar a pie en un cañón, acercarte a inscripciones antiguas o simplemente mirar cómo la luz cambia el color de la roca. Wadi Rum se disfruta mucho más cuando el recorrido combina tiempo en vehículo con paradas largas para caminar y explorar.

Cuando se acerca el atardecer, el 4x4 busca un punto abierto y la temperatura empieza a bajar. Después llega el regreso al campamento, la cena y una noche en mitad del desierto. A primera hora de la mañana, antes de que el calor suba, el paisaje vuelve a cambiar y las pistas están mucho más tranquilas.

Dormir en un hotel burbuja en el desierto de Wadi Rum es una experiencia de lujo tipo glamping. Podrás observar las estrellas desde tu cama y disfrutar de vistas panorámicas / Istock / vovashevchuk

Aqaba: terminar entre corales y peces tropicales después de varios días de desierto

Después de caminar durante horas por Petra y recorrer Wadi Rum en 4x4, Aqaba aparece como una experiencia completamente diferente. Por la mañana puedes subir a una embarcación con las montañas desérticas todavía visibles desde el Mar Rojo y, pocos minutos después, ponerte las gafas y entrar en un agua donde aparecen corales y bancos de peces. No hace falta ser buceador: varios puntos permiten practicar snorkel, mientras que los centros de buceo organizan inmersiones para distintos niveles.

Quien bucea encuentra además pecios y otros puntos sumergidos frente a la costa jordana. La experiencia interesante en Aqaba está precisamente en pasar del paisaje árido que ha acompañado buena parte del viaje a descubrir lo que ocurre bajo la superficie del Mar Rojo. Si esta parte te interesa especialmente, conviene reservar una salida específica en lugar de limitar la estancia a la piscina o la playa del hotel.

La tarde puede continuar junto al mar después de la navegación o reservarse para descansar. Con dos noches hay margen para dedicar una mañana completa al snorkel o al buceo sin llegar desde Wadi Rum y marcharse de nuevo pocas horas después. Aqaba encaja especialmente bien al final de la ruta para disfrutar del mar y relajarse después del viaje por Jordania.

Áqaba es la única ciudad costera de Jordania y su única ventana al mar Rojo. / Istock / gorsh13

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Imaginar una ruta por Jordania es fácil; lo complicado suele ser decidir cuánto tiempo dedicar a Petra, qué tipo de campamento elegir en Wadi Rum, si el Mar Muerto merece una noche o dónde encajar Aqaba sin añadir demasiados desplazamientos. Contar con expertos que conocen el destino permite convertir esas decisiones en un recorrido coherente y adaptado a cada viajero. Por eso, Club VIAJAR se ha unido con PANGEA para ayudarte a diseñar tu viaje a medida y empezar a viajar a tu manera.

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Un viaje a medida permite decidir dónde conviene pasar dos noches, qué alojamientos aportan realmente algo a la experiencia y qué actividades encajan mejor con el ritmo del recorrido. Desde dedicar una segunda jornada a Petra hasta dormir dentro de Wadi Rum o terminar junto al Mar Rojo, cada etapa se organiza en función de cómo quieras conocer Jordania.

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