La ruta en coche definitiva para descubrir Islandia en una semana: cascadas, glaciares, cañones y lagos para el viaje más cinematográfico de tu vida

No se puede visitar el norte de la isla sin pasar por Dettifoss, una cascada situada en el parque nacional Jökulsárgljúfur, ubicada al noreste de Islandia, cerca de Mývatn. ¿Por qué es interesante? Porque a pesar de sus grandes dimensiones (unos cien metros de ancho) está prácticamente oculta en mitad de la zona desértica del nordeste de Islandia, y porque es la segunda más potente de toda Europa. Desde allí se puede llegar fácilmente hasta Hverir, una de las zonas geotermales más activas de toda Islandia. Está a uno s 60 kilómetros hacia el interior de la isla, pero merece la pena acercarse hasta esta región de tonos ocres y rodeada de volcanes. Krafla y Hverfjal son de los más imponentes: el primero cuenta con uno de los dos cráteres volcánicos más conocidos de toda Islandia y una caldera volcánica de unos diez kilómetros de diámetro. Mientras que Hverfjal, más hacia el sur, es como el volcán perfecto: un enorme cráter de intenso color negro y forma cónica casi perfecta formado hace más de 2.500 años.