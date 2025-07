De paseo por la antigua Yugoslavia: una ruta por los rincones más especiales de los Balcanes

A una hora de camino bordeando la bahía se encuentra Kotor. La carretera continúa siendo sublime, pero no hay un centímetro cuadrado que no esté ocupado por un vehículo. El bello pueblo de Perast, con una arquitectura ligeramente almagre y una oferta multitudinaria de excursiones a la isla Lady of the Rocks, es un buen ejemplo de este vía crucis. Al final de la ruta, Kotor es la joya de la corona. Patrimonio Mundial de la Humanidad desde 1979. Su ciudad antigua se conserva en un estado excelente aunque, por desgracia, la masiva llegada de cruceristas y visitantes aconseja disfrutar de sus estrechas calles medievales avanzada la tarde. Cuando los navíos han partido, las terrazas de los restaurantes encienden sus candelas y los músicos entonan canciones románticas. La catedral está dedicada a San Trifón, un santo que adquirió una cierta fama como sanador de animales y que veneran en las granjas industriales.