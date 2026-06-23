Esta ruta de 18 días atraviesa una de las carreteras costeras más espectaculares del mundo: desierto rojo, arrecifes de coral y selvas tropicales

Hay viajes que obligan a elegir entre naturaleza, ciudades o paisajes. Australia juega a otra cosa. En apenas unas semanas puedes desayunar frente a la Ópera de Sídney, navegar entre cocodrilos en el Territorio del Norte, contemplar el amanecer sobre Uluru, bucear en la Gran Barrera de Coral y terminar conduciendo junto a acantilados donde el océano golpea la costa sin descanso.

La sensación constante durante esta ruta es la de estar cambiando de continente sin salir del mismo país. Australia tiene esa capacidad de reinventarse cada pocos días: una ciudad cosmopolita da paso a una llanura infinita, después llega la selva tropical y, más adelante, una carretera costera considerada una de las más espectaculares del mundo.

La Great Ocean Road se extiende por 243 kilómetros entre las ciudades de Torquay y Allansford y es una de las rutas costeras y panorámicas más famosas del mundo / Istock / Greg Brave

Sídney: la ciudad donde el viaje empieza mirando al mar

Sídney tiene una forma muy particular de dar la bienvenida. La primera imagen suele llegar desde Circular Quay: ferris entrando y saliendo de la bahía, la Ópera reflejándose sobre el agua y el Harbour Bridge dominando el horizonte. A diferencia de otras grandes ciudades, aquí el mar está presente constantemente. El ferry forma parte del transporte diario y cruzar la bahía hacia Manly resulta tan práctico como espectacular.

Sídney alberga el puerto natural más grande del mundo y, aunque es la ciudad más grande y conocida de Australia, la capital oficial es Canberra. / Istock / SolStock

Uno de los mejores planes para el primer día consiste precisamente en subir a ese ferry. Durante el trayecto, el skyline va quedando atrás mientras aparecen playas, embarcaderos y pequeñas calas donde los australianos pasan buena parte de su tiempo libre. Al llegar a Manly, basta caminar unos minutos para encontrar surfistas entrando al agua, cafeterías junto al paseo marítimo y una atmósfera completamente distinta a la del centro financiero.

La ciudad también se disfruta caminando junto al océano. La ruta costera entre Bondi Beach y Coogee es una de las experiencias más recomendables de Sídney. El sendero avanza sobre acantilados, pasa junto a piscinas oceánicas excavadas en la roca y conecta pequeñas playas donde siempre hay gente nadando, haciendo surf o simplemente tomando el sol. Es una caminata sencilla, pero ayuda a entender por qué la vida en Sídney gira alrededor del mar.

Bondi Beach es la playa más famosa de Sídney (Australia), un amplio arenal dorado de un kilómetro en forma de media luna famoso por sus olas, su vibrante ambiente surfista y su estilo de vida activo / Istock

Al final del día, pocas imágenes resumen mejor la ciudad que ver cómo la luz cae sobre la bahía desde Mrs Macquarie's Point. La Ópera empieza a iluminarse, los ferris siguen cruzando el puerto y el skyline de la ciudad se refleja en el agua. Una escena que marca el inicio de un gran viaje por Australia.

Kakadu: cocodrilos, humedales y arte rupestre con más de 20.000 años

Pocos lugares muestran una Australia tan salvaje como Kakadu. Este parque nacional, declarado Patrimonio de la Humanidad, ocupa cerca de 20.000 kilómetros cuadrados y protege humedales, bosques, ríos y algunas de las mayores concentraciones de fauna del país.

La experiencia más impactante suele llegar desde el agua. Navegar por Yellow Water al amanecer significa ver cocodrilos tomando el sol en las orillas, águilas pescadoras sobrevolando los humedales y búfalos moviéndose entre la vegetación.

iStock 656357736 / Istock

A ello se suma uno de los conjuntos de arte rupestre aborigen más importantes del planeta. En lugares como Ubirr o Nourlangie, las pinturas cuentan historias que llevan miles de años transmitiéndose de generación en generación y ayudan a entender la conexión profunda entre las comunidades indígenas y este territorio.

Uluru: el desierto rojo donde la luz cambia la roca a cada hora

Hay pocos lugares capaces de generar tanta expectativa como Uluru. Y, sin embargo, la experiencia real suele superar cualquier fotografía.

Durante el día, la roca domina el horizonte con sus más de 340 metros de altura. Al amanecer y al atardecer ocurre algo distinto: los colores cambian constantemente y el monolito pasa del rojo intenso al naranja, al violeta o al marrón oscuro según la posición del sol.

Monolito Uluru (Ayers Rock), Australia / Istock / Chris Putnam

La experiencia más recomendable es caminar por su base con calma, siguiendo los senderos señalizados y respetando los espacios sagrados del pueblo anangu. En el recorrido aparecen cuevas, grietas, zonas de sombra y superficies marcadas por miles de años de viento y lluvia. Por la noche, el desierto ofrece otro momento difícil de olvidar: cenar bajo un cielo limpio, con las estrellas sobre la arena roja y la silueta de Uluru todavía presente en la oscuridad.

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Port Douglas: la puerta de entrada a la Gran Barrera de Coral

Después del desierto llega el agua. Mucha agua.

Port Douglas es una pequeña localidad tropical que sirve de base para explorar la Gran Barrera de Coral, el mayor sistema coralino del planeta. Desde aquí parten embarcaciones que permiten pasar el día entre arrecifes, peces tropicales, tortugas marinas y jardines de coral que parecen suspendidos bajo el agua.

Port Douglas es una exclusiva localidad costera tropical en Queensland, Australia, famosa por ser la puerta de entrada a dos Patrimonios de la Humanidad: la Gran Barrera de Coral y la selva tropical de Daintree. / Istock / mvaligursky

La experiencia cambia incluso para quienes nunca han hecho snorkel. La visibilidad suele ser extraordinaria y basta flotar unos minutos para encontrarse rodeado de vida marina.

Muy cerca aparece otro contraste inesperado: la selva tropical de Daintree, considerada una de las más antiguas del mundo. En pocas horas se puede pasar del arrecife a un bosque donde crecen especies vegetales anteriores a los dinosaurios.

La Great Ocean Road: una de las carreteras más espectaculares del planeta

Toda gran ruta necesita un final memorable. En Australia llega junto al océano.

La Great Ocean Road recorre la costa sur del país entre playas salvajes, bosques de eucaliptos y acantilados donde las olas llevan millones de años modelando la roca. Conducir aquí forma parte de la experiencia.

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Cada pocos kilómetros aparece una parada que invita a bajar del coche. Los Doce Apóstoles son el gran icono de la ruta, enormes pilares de piedra emergiendo del mar frente a la costa de Port Campbell. Al amanecer y al atardecer, la luz transforma completamente el paisaje y convierte la visita en uno de los momentos más memorables del viaje.

Pero la carretera ofrece mucho más: koalas descansando entre eucaliptos, pequeños pueblos costeros y miradores donde el océano parece no terminar nunca.

El koala es un marsupial endémico de Australia que habita en los bosques de eucaliptos de la costa este y sur del país (Queensland, Nueva Gales del Sur, Victoria y Australia Meridional). / Istock / 5

Melbourne: cafés, arte urbano y el cierre de viaje más cosmopolita

Melbourne cierra el viaje a Australia con una energía distinta. Después de desierto, arrecifes y carreteras costeras, la ciudad devuelve al viajero al asfalto, pero con mucho carácter: callejones llenos de arte urbano, cafeterías pequeñas, mercados, tranvías y barrios donde la comida forma parte esencial de la experiencia.

Melbourne es la capital cultural y deportiva de Australia. Reconocida habitualmente como la mejor ciudad del mundo para vivir, destaca por su red de tranvías gratuitos, su clima impredecible donde puedes vivir las 4 estaciones en un solo día, y un pasado marcado por la fiebre del oro que la hizo temporalmente la metrópoli más rica del planeta / Istock / Alistair McLellan

Una buena forma de vivirla es empezar el día en Queen Victoria Market, seguir por las laneways del centro, parar a tomar café en una terraza y terminar la tarde junto al río Yarra o en St Kilda, viendo cómo la ciudad baja el ritmo frente al mar. Melbourne funciona muy bien como final porque permite cerrar Australia con cultura, gastronomía y vida urbana después de una ruta dominada por paisajes enormes.

Un viaje para entender la escala de Australia

Lo que hace especial esta ruta no es un lugar concreto, sino la suma de todos ellos. Pocos países permiten enlazar una gran ciudad, arte rupestre milenario, cocodrilos, arrecifes de coral, selvas tropicales, desiertos sagrados y carreteras costeras en un mismo itinerario.

Los acantilados de la Great Ocean Road Great Ocean Road en Australia son imponentes formaciones de piedra caliza esculpidas por el océano y el viento caracterizados por paredes verticales de hasta 70 metros de altura / Istock / Chris Williams Black Box

Australia obliga a mirar el mapa de otra manera. Las distancias son enormes, los paisajes cambian constantemente y la sensación de aventura acompaña durante todo el recorrido. Precisamente por eso, quienes la recorren suelen volver con la misma conclusión: no existe una sola Australia, sino muchas, y esta ruta permite descubrir algunas de las más espectaculares.

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Australia es uno de esos destinos donde el diseño del itinerario marca completamente la experiencia. Decidir cuánto tiempo dedicar a Sídney, cómo combinar Kakadu y Uluru, cuándo visitar la Gran Barrera de Coral o cómo encajar la Great Ocean Road puede transformar el viaje.

La ventaja de un viaje a medida está precisamente ahí: en construir una ruta equilibrada que combine naturaleza, cultura, ciudades y algunos de los paisajes más espectaculares del planeta sin perder tiempo en logística innecesaria.

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